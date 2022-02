Pici ai ceci neri con zucchine e parmigiano di noci, la ricetta

Un piatto ricco di fibre e vitamine per mantenere una dieta bilanciata, ecco come preparare i 'Pici ai ceci neri con zucchine e “parmigiano” di noci'.

Sono parecchie ormai le alternative vegetali che permettono di ridurre il consumo di carne settimanale. In questo modo è possibile mantenere facilmente una dieta bilanciata, ricca di fibre e vitamine. Oggi vi proponiamo la ricetta dei pici ai ceci neri con zucchine e granella di noci.

Ricetta: pici ai ceci neri con zucchine e granella di noci

Ingredienti

Per la preparazione della pasta occorrono:

• 300 g di farina integrale più quella necessaria per la lavorazione

• 80 g di farina di ceci neri

• 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

• 1 cucchiaino da caffè di sale

Per il condimento, invece, servono:

• 5 zucchine

• 100 g di gherigli di noce

• 2 spicchi d’aglio

• 1 cucchiaio di lievito alimentare in fiocchi

• 1 cucchiaio di scorza di limone tritata

• 1 cucchiaio di erbe tritate (come la salvia, il rosmarino e il timo)

• 2 rametti di origano secco

• olio extravergine d’oliva

• sale

Preparazione

Questa ricetta richiede un tempo di preparazione di circa 1 ora, mentre la cottura occupa all’incirca 40 minuti.

Innanzitutto, dedicate alla pasta. Occorre mescolare le farine all’interno di una ciotola, unendo 2 dl di acqua, l’olio e il sale. Una volta lavorati gli ingredienti, otterrete un impasto liscio che dovrete avvolgere in pellicola trasparente e lasciar riposare in frigo per 10 minuti. A questo punto, stendete l’impasto con il mattarello e la farina.

Attenzione a non renderlo troppo sottile. Tagliate quindi delle tagliatelle larghe circa 5 cm e arrotolatela tra le mani per ottenere degli spaghettoni irregolari. Infarinate dei vassoi e riponete la pasta.

Adesso, tritate le noci in maniera grossolano e tostatele in forno per 10 minuti a 150 gradi. Quando saranno fredde, unite al trito un po’ di sale, l’origano secco e il lievito.

Pulite le zucchine, tagliatele a dadini e saltatele per 10 minuti in padella con 3 cucchiai di olio evo, le erbe tritate e l’aglio schiacciato non sbucciato. Aggiungete anche la scorza di limone e stufate il tutto per altri minuti a fuoco lento.

Infine, cuocete la pasta in acqua salata bollente per circa 9 minuti. Scolate i pici al dente e saltateli con le zucchine. Serviteli quindi con una spolverata di noci.

(Fonte: Sale&Pepe)

