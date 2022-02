Perché le orecchie diventano calde e rosse? Le cause più comuni

Avere orecchie calde e rosse è una cosa piuttosto comune e questa condizione può essere anche accompagnata da una sensazione di bruciore. Può causare dolore o maggiore sensibilità al tatto e può colpire una o entrambe le orecchie.

Ecco le cause più solite:

SCOTTATURE

La pelle delle nostre orecchie è molto morbida e tenera, il che la rende vulnerabile alle scottature. Se le tue orecchie diventano calde e rosse dopo l’esposizione al sole, potresti applicare una crema solare su di esse e prendere il sole di meno la volta successiva.

EMOZIONI

In alcuni casi, le orecchie possono diventare rosse e calde se ti arrabbi o ti imbarazzi. Questa risposta del corpo all’innesco emotivo dovrebbe passare dopo che ti sarai calmato.

INFEZIONE

L’orecchio caldo e rosso può segnalare condizioni molto più pericolose di una semplice risposta emotiva, ovvero un’infezione. Tipicamente, il rossore dell’orecchio è accompagnato da dolore, udito diminuito, febbre, mal di testa, appetito scarso e problemi di equilibrio.

ORMONI

Gli ormoni svolgono un ruolo chiave nella regolazione di tutti i processi del corpo. Non c’è da meravigliarsi che lo squilibrio ormonale possa causare anche le orecchie rosse. Le orecchie possono diventare, infatti, rosse a causa di cambiamenti ormonali durante la menopausa o problemi con la ghiandola tiroidea. Ciò si può anche verificare a causa delle ghiandole surrenali che non producono abbastanza adrenalina.

TRATTAMENTO

Quasi tutte le cure mediche possono avere effetti collaterali spiacevoli, che sono spesso il prezzo che devi pagare per stare in salute o addirittura per restare in vita. Il trattamento per condizioni quali angina, cancro, diabete, ipertensione arteriosa possono provocare bruciature alle orecchie.

SINDROME DELL’ORECCHIO ROSSO

Sebbene la causa della malattia sia sconosciuta, potrebbe essere associata all’emicrania nei giovani. La sindrome dell’orecchio rosso provoca arrossamenti e bruciore sulla parte esterna dell’orecchio, che si può verificare spontaneamente.

ECZEMA SEBORROICO

L’eczema seborroico, o dermatite, è una condizione che causa chiazze rosse e squamose sul cuoio capelluto. Tuttavia, si può diffondere in altre parti del corpo, come il viso, la parte superiore della schiena e persino le orecchie. Se hai l’eczema seborroico, potresti notare delle puntine bianche sull’orecchio oltre al rossore e al prurito.

Se avverti dolore, febbre o cambiamenti dell’udito, si raccomanda di andare dal medico il prima possibile per evitare ulteriori complicazioni. In altri casi, le orecchie rosse e calde non sono preoccupanti.

