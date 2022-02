Perché il cane seppellisce il cibo?

Perché il vostro cane continua a nascondere il cibo e gli oggetti in alcuni angoli della casa o dentro delle buche in giardino? La risposta.

Se vi state chiedendo perché il vostro cane continua a nascondere il cibo e gli oggetti in alcuni angoli della casa o dentro delle buche in giardino, qui sotto potrete trovare la risposta che cercate!

Perché il mio cane sotterra il cibo?

Uno dei comportamenti che viene messo in atto più di frequente dai nostri amici a quattro zampe consiste nella ricerca di un posto sicuro dove poter lasciare il loro cibo. Accade spesso, infatti, di osservare il proprio cane intento a nascondere uno snack sotto il tappeto oppure a scavare una buca in giardino per ricoprire interamente il suo osso preferito.

Questo tipo di azioni rappresentano semplicemente un lascito di vecchi istinti che permettevano e promuovevano la sopravvivenza in condizioni avverse. I lupi, ad esempio, tendono a nascondere parte del bottino derivante da una battuta di caccia ricca, in modo tale da avere a disposizione delle scorte per quei giorni in cui le prede scarseggiano. Ma perché i cani domestici continuano a farlo?

Il significato dietro questo gesto

Nonostante siano abituati a ricevere quotidianamente il cibo adatto al loro fabbisogno, i nostri cani potrebbero ancora mostrare comportamenti istintuali come quelli che abbiamo descritto precedentemente. Ciò avviene in alcuni casi particolari, ad esempio quando il nostro amico peloso è ghiotto di quell’alimento che gli stiamo offrendo. Può manifestarsi, inotre, se il cane condivide i propri spazi con altri animali (sia in presenza di cani che di gatti).

Una possibile soluzione per questa fastidiosa abitudine consiste nell’evitare di dare cibo in eccesso: limitando le porzioni, infatti, il vostro cane tenderà a consumare il suo pasto per intero. In questo caso, però, è bene prestare attenzione che assuma comunque tutte le energie e i nutrienti di cui ha bisogno.

E se il cane nasconde gli oggetti?

A volte questo comportamento può essere rivolto verso sostanze non commestibili. È quello che avviene quando il cane “ruba” un nostro oggetto personale (come un calzino!).

In questo modo, il tuo amico a quattro zampe mette da parte qualcosa che abbia impresso il tuo odore e che gli potrà tornare utile nei momenti di solitudine per sentirti sempre vicino!

