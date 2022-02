Perché alcuni bambini nascono con molti capelli e altri senza?

Vi siete mai chiesti perché certi bambini nascono con molti capelli mentre altri senza o quasi?

Ebbene, il colore, lo spessore e la consistenza dei capelli con cui nasce un bambino, così come la maggior parte dei cambiamenti, sono determinati da fattori ereditari: principalmente i geni dei genitori e l’etnia. Le coppie bionde hanno più probabilità di avere bambini con le ciocche bionde. Se uno dei partner ha i capelli ricci e l’altro spessi e diritti, allora i figli potrebbero ‘ereditare’ entrambe queste caratteristiche.

Tuttavia, non è raro che un neonato abbia i capelli neri mentre entrambi i genitori hanno i capelli più chiari. Questo perché i capelli di un neonato hanno poca somiglianza con quello che avverrà quando il bambino sarà più grande.

È un dato di fatto, però, che i capelli con cui nasce un bambino scompariranno entro i prossimi sei mesi per cominciare un nuovo ciclo di crescita. Questa seconda capigliatura spesso ricresce con un colore o una consistenza differente e di solito è più spessa e più forte. I fattori genetici possono anche far sì che i capelli di un bambino abbiano poca somiglianza con i capelli dei genitori.

Non bisogna, poi, preoccuparsi esageratamente in caso di perdita di capelli nei bambini per tanti motivi: il secondo ciclo di capigliatura, il tempo trascorso sdraiati sula schiena…

Inoltre, è raro che la perdita di capelli in un neonato possa essere un sintomo di un problema di salute.

Gli esperti dicono che è la condizione del cuoio capelluto ad essere determinante nella perdita o assenza di capelli. Se il cuoio capelluto sembra sano, senza alcuna arrossamento della pelle, non c’è nulla di cui preoccuparsi. In caso di eruzione cutanea, desquamazione o macchie rosse, è meglio consultare un pediatra.

Nessuna preoccupazione, poi, bisogna avere circa il taglio dei capelli che non ha alcun effetto sulla salute dei pelli del bambino: è solo una questione di comfort e aspetto.

Tuttavia, occorre non esagerare con le treccine perché i capelli dei bambini sono più deboli di quelli degli adulti.

LEGGI ANCHE: Perché le uova sono così importanti per la salute?