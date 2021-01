Pensava di avere un problema alla vista, era un tumore al cervello

A Margi Garner, un’inglese che vive a Liverpool, è stato diagnosticato un tumore al cervello «dalle dimensioni di un’arancia». Tutto è cominciato, come raccontato da MaxiSciences.com, mentre si trovava in auto.

Durante la guida, Margi Garner ha frenato violentemente, pensando di avere visto una «immagine indistinta» sulla strada, come raccontato lei stessa nel 2019. «Tutto è iniziato quando ho visto un’ombra sulla strada e ho pensato che fosse un pedone. Ma era il ramo di un albero. Poi sono andata dall’ottimo che mi ha fatto un test della vista e mi ha consigliato di usare un paio di occhiali. Ho pensato: ‘Sto invecchiando’».

Tuttavia, la vista della nonna di sei nipoti diminuisce sempre di più al punto da vedere soltanto il contorno degli oggetti. Quindi, decide di andare al Royal Liverpool Hospital, dove si sottopone a una risonanza magnetica.

La 50enne ha raccontato che i radiologi hanno scoperto un tumore «delle dimensioni di un’arancia», aggiungendo: «Quando il chirurgo mi ha incontrato mi ha detto ‘non so come tu sia ancora viva’». Il chirurgo non è stato in grado di rimuovere l’intero tumore perché era molto vicino a uno dei principali vasi sanguigni del cervello.

Nonostante tutto, l’operazione ha avuto successo e le condizioni cliniche di Margi sembravano migliorate fino al ritorno del tumore. La donna inglese ha quindi deciso di optare per sei settimane di radioterapia quotidiana, che ha ridotto le dimensioni del tumore e le ha salvato la vita al 50° compleanno.

Oggi la donna fa volontariato per aiutare e sostenere le persone affette da cancro.

LEGGI ANCHE: Quali sono i campanelli d’allarme di un tumore al cervello?