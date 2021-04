Pasqua, in 4 a tavola e spesa di 55 euro a famiglia

ROMA (ITALPRESS) – Il lockdown a Pasqua restringe non solo la libertà di movimento, ma anche le tavole nelle case con una media di 4 persone a celebrare la festa con piatti tipici. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè sulla Pasqua degli italiani al tempo del Covid, secondo la quale l’88% degli italiani trascorrerà il pranzo di Pasqua tra le mura domestiche, mentre solo un 10% approfitterà delle deroghe per uscire da casa nei limiti previsti. Con la Pasqua blindata gli italiani – sottolinea la Coldiretti – cercano di trovare soddisfazione nel cibo, in cucina e a tavola, con una spesa di 55 euro a famiglia in aumento del 15% rispetto allo scorso anno, ma ben al di sotto dei valori del passato con ristoranti, trattorie e agriturismi aperti.

Se in oltre 1 abitazione su 5 (21%) si tratta di una Pasqua in coppia, nel 51% delle abitazioni il pranzo vede riunite da 3 a 4 persone. C’è poi una fetta del 5% della popolazione che, per forza o per scelta, festeggia da sola, magari collegandosi in videochiamata con parenti o amici. L’impossibilità di uscire si riflette anche sul tempo trascorso in cucina per la preparazione del pranzo, con una media di 1,9 ore ma fra quelli che hanno scelto di dedicarsi ai fornelli c’è – continua la Coldiretti – un 21% di appassionati che ha deciso di spendere da una a due ore di tempo ai fornelli e poi c’è una quota dell’11% di maratoneti della cucina che supera le 3 ore per portare in tavola piatti di ogni tipo. Ma ci sono anche 5,6 milioni di italiani in povertà assoluta costretti spesso a chiedere aiuto per mangiare in queste feste di Pasqua, un milione in più rispetto allo scorso anno. Anche per sostenere il lavoro e l’economia del territorio nazionale, il 95% degli italiani ha deciso di scegliere prodotti italiani a secondo l’analisi della Coldiretti/Ixè. Da Nord a Sud si riscoprono a tavola le ricette che caratterizzano le diverse aree del Paese. E’ certamente l’agnello la portata più attesa e presente in 4 tavole su 10 (41%).

(ITALPRESS).