Nuovo virus: influenza del pomodoro, di cosa si tratta?

Dopo il Covid-19 o addirittura il vaiolo delle scimmie, le autorità sanitarie sono preoccupate per la scoperta di un nuovo virus chiamato influenza del pomodoro. Rilevata in India, questa malattia è oggetto di seria osservazione da parte di specialisti.

Contenimento, coprifuoco, indossare una mascherina obbligatoria, vaccinazione altamente raccomandata, test PCR o persino telelavoro, molti di noi sono stati sconvolti dalla crisi sanitaria del Covid-19. E sebbene la maggior parte delle restrizioni sia stata revocata, ora i cittadini devono affrontare nuove preoccupazioni. Infatti, dopo l’arrivo del vaiolo delle scimmie, ora l’influenza del pomodoro comincia a preoccupare seriamente gli specialisti.

Origini dell’influenza del pomodoro

L’influenza del pomodoro (chiamata anche vaiolo o febbre del pomodoro) è una malattia virale recentemente osservata in India, nelle regioni del Kerala e dell’Odisha. Un fenomeno particolarmente preoccupante per gli specialisti sapendo che queste due regioni distano 1.500 chilometri l’una dall’altra. Secondo le prime analisi, solo i bambini di età inferiore ai cinque anni sono colpiti dalla malattia. Per il momento, il virus, la cui origine rimane sconosciuta, ha infettato quasi 80 bambini, secondo Liberazione .

I sintomi dell’influenza del pomodoro sono vari. I bambini infetti possono avere febbre, dolori articolari, mal di stomaco, tosse e grave affaticamento. L’influenza del pomodoro è essenzialmente caratterizzata dalla comparsa di dolorosi brufoli rossi, che ricordano i pomodorini (da cui il nome della malattia).

Qual è il trattamento per l’influenza del pomodoro?

Se i ricercatori hanno potuto osservare che la malattia è particolarmente contagiosa, non è stato ancora sviluppato alcun trattamento. Come con la maggior parte dei virus, le autorità indiane hanno chiesto ai genitori dei pazienti infetti, così come ai casi di contatto, di autoisolarsi. Si raccomanda inoltre che i bambini infetti bevano acqua e puliscano regolarmente i brufoli per evitare che si infettino. Per il momento la malattia non è stata rilevata in Italia, ma le autorità sanitarie restano all’erta.

LEGGI ANCHE: Caso bizzarro, peli neri coprono la lingua di un giovane uomo