La storia coinvolge un uomo di 24 anni, la sua lingua è diventata nera con dei peli. Uno strano caso che ha una spiegazione, quale?

Una lingua coperta da peli neri, cos’è successo?

Un uomo di 24 anni si presenta in un ospedale di Tampa, in Florida, con una lingua nera ricoperta di “peli”. Senza dubbio per i medici si tratta di una lingua villosa nigra, una condizione della lingua che colora di nero le papille filiformi – che non sono coinvolte nella percezione del gusto ma svolgono un ruolo meccanico. Resta da capire l’origine di questa rara infezione.

Il paziente appare sano, non fuma e la sua lingua nera non è accompagnata da altri sintomi come febbre o ghiandole gonfie. Dice ai medici che sta assumendo ciprofloxacina e doxiciclina. I pezzi del puzzle iniziano a combaciare.

Un’infezione opportunistica da lievito

Un campione prelevato dalla lingua del paziente permette di identificare il responsabile di questo tappeto nero: la Candida albicans, un lievito commensale che nella maggior parte dei casi è inoffensivo, ma che può diventare patogeno quando le condizioni gli sono favorevoli. Qui è il trattamento antibiotico del giovane, in particolare la doxiciclina, che ha permesso la proliferazione del microrganismo.

Nella letteratura scientifica sono descritti diversi casi di lingua villosa nigra con punti in comune: i pazienti sviluppano la malattia mentre assumono un trattamento antibiotico o a base di bismuto per trattare un problema di salute separato, in questo caso un’infezione delle vie respiratorie superiori. Il consumo eccessivo di tabacco può promuovere questa condizione impressionante, sebbene siano stati segnalati anche casi in non fumatori. Mentre la Candida albicans causa la maggior parte delle infezioni, altri cosiddetti microrganismi cromogeni possono essere responsabili del caratteristico aspetto nero e peloso della lingua.

Se è impressionante, la lingua villosa nigra è una malattia benigna che si risolve in pochi giorni con il trattamento appropriato. Qui il paziente ha interrotto l’assunzione di doxiciclina ei medici gli hanno prescritto un breve ciclo di fluconazolo, un antimicotico indicato nel trattamento della candidosi. Il nostro paziente ha visto la sua lingua riacquistare un aspetto normale dopo tre giorni.

