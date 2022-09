Non cambi la mutanda spesso? Attenta agli insetti al loro interno…

Una ricerca recente ha rivelato che una donna su cinque non cambia la biancheria intima ogni giorno. Alcune persino indossano per giorni le stesse mutande.

Secondo gli esperti, tale abitudine è pericoloso perché le mutande sporche sono l’ambiente perfetto per il proliferare di insetti ‘cattivi‘.

Il sondaggio è stato condotto su oltre 1.000 donne da The Derm Review, magazine che si occupa della cura della pelle, che ha rilevato che il 21% indossa biancheria intima per “più giorni”.

Inoltre, una donna su dieci indossa le stesse mutande per tre giorni o più. Questi risultati ci dicono che l’abitudine alla sporcizia è più comune di quanto possiamo immaginare. Perché capita? Si potrebbe andare dal risparmio di tempo, dai costi per il lavaggio a motivi ambientali. Per alcune, inoltre, tale scelta potrebbe essere semplicemente la più ragionevole da seguire.

Infine, più della metà (55%) delle donne indossa i pantaloni per andare a letto dopo un’intera giornata trascorsa con questi addosso e le over 55 sono le più ‘colpevoli’…

