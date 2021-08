Neonata ha il Covid-19 ed è in rianimazione, contagiata dai genitori

Una neonata di 26 giorni è stata contagiata dal Covid-19 ed è ricoverata in ospedale a Firenze. La notizia è riportata dal quotidiano Il Tirreno.

La neonata è ricoverata da quattro giorni al Meyer, l’ospedale pediatrico del capoluogo toscano. È in rianimazione, non è intubata, indossa un casco, e, per il momento, la sua vita non corre pericolo. La bimba è nata da un parto prematuro, e di conseguenza aveva bisogno di ventilaione.

È rimasta in ospedale per un certo periodo, poi è stata portata a casa, dove ha mostrato i sintomi della malattia, ovvero una febbre alta. È probabile, riporta ancora il quotidiano, che il contagio arrivi dai genitori, che non avevano fatto in tempo a vaccinarsi.

La Asl Toscana Nord Ovest in una nota ha precisato che la bimba, che ha «oltre due mesi e mezzo», era giunta al pronto soccorso dell’ospedale Apuane di Massa giovedì 29 luglio intorno alle ore 14.

«La piccola – ha scritto la Asl – all’arrivo in pronto soccorso è stata subito visitata da una pediatra, che ha riscontrato la presenza di febbre e di un inizio di problemi respiratori, ma non di polmonite. Una volta confermata la positività al Covid e considerata la storia di “vera prematurità” (la bimba era nata, appunto prematura, l’11 maggio 2021), come da protocollo, è stato concordato il trasferimento alla struttura di Rianimazione dell’ospedale Meyer di Firenze”.

Il trasporto da Massa al Meyer è stato organizzato, ancora la Asl Toscana Nord Ovest, «secondo gli standard del trasporto protetto Covid, dall’equipe della Neonatologia e Pediatria dell’ospedale Apuane», poi «la bambina è arrivata al Meyer intorno alle ore 18 del 29 luglio ed è stata ricoverata in via precauzionale, in isolamento, nella Terapia intensiva dell’ospedale fiorentino».

