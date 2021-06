Morto 14enne per Covid-19, la più giovane vittima in Italia

Un 14enne è morto due giorni fa, mercoledì 16 giugno, all'ospedale di Baggiovara, nel Modenese, per le conseguenze del Covid-19.

Si chiamava Mario Ruocco.

Il giovanissimo era stato ricoverato a marzo all’ospedale S. Orsola di Bologna in terapia intensiva per poi essere trasferito nel nosocomio modenese lo scorso 8 giugno. Secondo quanto emerso non aveva particolari patologie pregresse e nel corso delle settimane si era anche negativizzato al virus.

Si tratta della più giovane vittima italiana del Covid-19.

«Lascia attoniti la notizia della scomparsa di un ragazzo di 14 anni a causa delle conseguenze del Covid-19, avvenuta all’ospedale di Baggiovara a Modena dopo essere stato ricoverato al Sant’Orsola di Bologna dove è stato curato sin dall’insorgere della malattia. Di fronte a un dolore che è difficile anche solo poter immaginare, esprimiamo la più sentita vicinanza ai genitori e alla famiglia, cui ci stringiamo. A loro e alla memoria del giovane va il pensiero commosso di tutta la comunità regionale».

EÈ quanto affermano Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, e Raffaele Donini, assessore regionale alla Salute, saputa la notizia della tragica scomparsa di una ragazzo di 14 anni avvenuta all’ospedale di Baggiovara, a Modena.

