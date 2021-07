Meglio fare la doccia di giorno o di sera? Vantaggi e svantaggi

C’è chi si fa la doccia al mattino e chi la fa prima di andare a dormire. Chi fa meglio dell’altro?

In realtà, non c’è una risposta giusta a questa domanda e la doccia mattutina e quella serale presentano vantaggi ma anche svantaggi.

Perché fare la doccia al mattino?

Il risveglio non è facile per tutti. Molti di noi hanno bisogno di un piccolo aiuto per uscire completamente dalle braccia di Morfeo. Bene, secondo uno studio del National Center of Biology Information, la doccia al mattino ci sveglia correttamente, soprattutto se ci laviamo in ​​acqua fredda pochi minuti prima di uscire dal box.

Perché fare la doccia di sera?

La doccia serale ha alcuni vantaggi significativi, come entrare nelle lenzuola puliti. Inoltre, si consiglia di cambiare la biancheria da letto ogni 7 giorni per non dormire in un nido di batteri. Inotre, lavarsi prima di andare a letto può anche aiutare a chi soffre di insonnia. Sulla rivista Greatist, il ricercatore della Charlottesville Academy of Sleep Medicine in Virginia, USA, spiega:

«Il rapido ristoro che provi quando esci dalla doccia tende a indurre naturalmente il sonno. Quindi, è possibile ingannare il tuo corpo con una doccia facendogli credere che sia ora il momento di andare a letto».