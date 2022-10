Matthew Perry, la star di Friends: “Il mio colon è scoppiato”

Matthew Perry, star di Friends, ha confessato in un libro che il suo colon “è scoppiato” a causa dell’uso di oppioidi, quasi uccidendolo.

Il volume, intitolato Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, uscirà il 1 novembre e, intervistato da People, ha parlato del motivo per cui ne ha parlato prima della diffusione del libro.

Il 53enne ha raccontato di avere lottato con la dipendenza per decenni, anche per tutto il tempo in cui ha recitato in Friends, spiegando che faceva affidamento sia sull’alcol che sugli oppioidi.

Tutto, però, è peggiorato quando il suo colon è scoppiato a causa di un’overdose di oppioidi, avvenuta nel 2017, all’età di 49 anni.

Matthew Perry è stato attaccato a una macchina per l’ossigenazione extracorporea della membrana (ECMO), che è una forma di supporto vitale.

Allora, “i dottori dissero alla mia famiglia che avevo il 2% di possibilità di vivere. C’erano cinque persone che erano collegate all’ ECMO quella notte e le altre quattro sono morte”.

Matthew Perry ha trascorso due settimane in coma, cinque mesi in ospedale e ha dovuto usare una sacca per la colostomia per la maggior parte dell’anno successivo.

Quest’esperienza, alla fine, ha aiutato l’attore. Perry ha raccontato che il suo terapeuta gli ha consigliato di riflettere su quanti fosse difficle il processo di guarigione ogni qual volta fosse assalito dalla possibilità di ricadere: “Si è aperta una piccola finestra e ci sono passato attraverso” e ora sta lottando al meglio contro la dipendenza.

