Mangiare spinaci aiuta a prevenire il cancro al colon?

Sono tante le proprietà conosciute degli spinaci, hanno proprietà antiossidanti prevenendo diverse malattie oculari ma anche ipertensione e tumori. Sono ricchi di fibre e mangiarle fa sempre bene. Tuttavia, un recente studio della Texas A&M University appena pubblicato sulla rivista Gut Microbe ha analizzato il potere protettivo degli spinaci nei confronti delle forme ereditarie e non del tumore intestinale.

Gli spinaci contro il cancro al colon

L’alimento più indicato per allontanare il cancro al colon sono proprio gli spinaci, questo è quanto è emerso da uno studio effettuato sui topi dai ricercatori della Texas A&M University e pubblicato sulla rivista Gut Microbe.

I topi su cui è stato condotto l’esperimento presentavano poliposi adenomatosa familiare, una malattia ereditaria, che può portare allo sviluppo di tumori.

Dopo 26 settimane di pasti a base di spinaci, gli animali mostravano alcuni cambiamenti nel microbioma intestinale e nell’espressione genica noti per avere un effetto protettivo nei confronti dei tumori.

Un secondo esperimento è stato condotto su modelli animali che mimavano le forme non ereditarie di tumore al colon. Anche in questi casi un elevato consumo di spinaci è riuscito a prevenire la formazione di polipi.

Gli effetti benefici sembra dipendano ancora una volta dall’aumento dei livelli degli acidi grassi e dell’acido linolenico e dei loro derivati. Gli scienziati sono giunti alle loro conclusioni mettendo insieme i dati di tre differenti analisi biomolecolari, quella sul microbioma (la ricerca dei microbi “buoni” e “cattivi”), quella sul trascrittoma (l’analisi dell’espressione genica) e quella sul metaboloma (l’analisi dei metaboliti come gli acidi grassi).

Gli spinaci, così, hanno dimostrato di avere un potere antitumorale. Visti i risultati di laboratorio, gli scienziati non hanno dubbi ad affermare che gli spinaci hanno tutte le caratteristiche per essere preposti come alimentazione per prevenire il tumore al colon, un tipo di tumore molto diffuso nei paesi occidentali soprattutto in giovane età.

