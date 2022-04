4 motivi per cui mangiare le banane fa bene alla salute

La banana è un frutto che si può trovare in tutto il mondo.

Ha la capacità di fornire energia immediata per dare forza alla giornata e fa bene allo stomaco.

Ad esempio, in India, la maggior parte dei rimedi naturali naturali per guarire i malanni dello stomaco richiedono l’uso delle banane, insieme ad altri ingredienti.

Una sola banana, poi, contiene soltanto 90 calorie, il che la rende anche un ottimo snack da mangiare (evitando magari in questo modo alimenti troppo zuccherati).

I BENEFICI DELLA BANANA

100 grammi di banana contengono 0,3 grammi di grassi, zero colesterolo, 1 milligrammo di sale, circa 360 milligrammi di potassio, 2.6 grammi di fibra alimentare, 12 grammi di zucchero e 1.1 grammi di proteine.

FIBRE

La banana è piena di fibre, sia solubili che insolubili. La fibra solubile ha la tendenza a rallentare la digestione, contribuendo così al senso di sazietà per più tempo. Per questo motivo le banane sono indicate per chi vuole dimagrire (perché così evita di avere ancora fame subito dopo avere mangiato il frutto).

SALUTE DEL CUORE

Secondo uno studio condotto dall’Università di Leeds, nel Regno Unito, l’aumento del consumo di alimenti ricchi di fibre, come le banane, può ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e malattie cardiache coronariche.

DIGESTIONE

La banana ha un sapore sia dolce che aspro. Il gusto dolce dà un senso di pesantezza e il gusto acido stimola i succhi gastrici, aiutando così la digestione.

NUTRIENTE

La banana è piena di vitamine e minerali essenziali come potassio, calcio, manganese, magnesio, ferro, folato, niacina, riboflavina e B6. Tutto ciò contribuisce al corretto funzionamento del corpo, mantenendolo sano.

