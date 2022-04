Cosa succede al nostro corpo se mangiamo due uova al giorno

Non è vero che le uova fanno male. Anzi... ecco cosa forse non sapevi sugi benefici di questo alimento.

A causa dei loro alti livelli di colesterolo, le uova sono state spesso demonizzate in passato. Molti dottori, infatti, hanno suggerito che è un male mangiarle perché credevano che il colesterolo potesse nuocere alla tua salute. In realtà, le uova contengono vitamine, minerali, proteine e antiossidanti.

Oggi, quindi, i medici consigliano di mangiare anche 2-3 uova al giorno. Ecco perché.

Riduzione del rischio di cancro

Mangiare uova ogni giorno può ridurre il rischio di cancro al seno del 18%. Inoltre, le uova contengono molti aminoacidi essenziali, vitamine e minerali che aiutano a stabilizzare i livelli di estrogeno che riducono il rischio di sviluppare il tumore.

Protezione del cervello

Un contenuto importante dell’uovo è la colina che è vitale per il cervello. In quanto neurotrasmettitore, la colina invia stimoli al cervello e al sistema nervoso. La sua mancanza può avere effetti negativi sulla funzione e sulla memoria del cervello.

Riduzione del rischio di malattie cardiovascolari

Numerose malattie cardiovascolari possono essere prevenute mangiando le uova perché contengono fino a 40 gr. di colesterolo HDL (buono). In passato, come scritto all’inizio, gli esperti pensavano che l’uovo aumentasse i livelli di colesterolo nel sangue ma questo non è vero. Il nostro corpo è il responsabile della regolazione del proprio colesterolo. Inoltre, la maggior parte del colesterolo è prodotto dal corpo stesso.

A tal proposito, è stato condotto uno studio che ha coinvolto 152 persone in sovrappeso che sono state divise in tre gruppi. Il primo gruppo non ha mangiato nulla per colazione, il secondo ha avuto due uova e il terzo solo un pezzo di pane. Ebbene, il gruppo delle uova ha perso il 35% in più di grasso della pancia e il 75% in più di peso e nessun cambiamento nei livelli di colesterolo.

La quantità elevata di acidi grassi omega-3 nelle uova può anche ridurre i livelli dei trigliceridi, prevenendo diversi problemi cardiovascolari.

Aiuto a perdere peso

Se si vuole perdere un po’ di peso, bisogna mangiare più uova e stare lontani dai cibi con un basso indice glicemico.

Miglioramento della vista

A causa dell’elevata quantità di vitamine, zeaxantina e luteina, le uova sono perfette per la vista. La vitamina A è essenziale per vedere al buio e per la vista. Inoltre, la zeaxantina e la luteina sono considerati due potenti antiossidanti che aumentano la vista e prevengono i problemi e i danni dei radicali liberi.

Ossa in buona salute

Le uova contengono due nutrienti importanti per le ossa e i denti: la vitamina D e il calcio. Come due partner, il calcio e le proteine ​​lavorano insieme per preservare i processi metabolici nelle ossa e i livelli di calcio. Per lo più assumiamo la vitamina D attraverso il sole, che è vitale per numerosi processi nel corpo.

Rallentamento del processo di invecchiamento

Secondo uno studio, mangiare uova regolarmente può prevenire il cancro della pelle e fermare il processo di invecchiamento. Le uova contengono carotenoidi, un pigmento organico che può rallentare l’invecchiamento. Tuttavia, è necessario mangiare le uova bollite per trarne il massimo beneficio. Le uova sode, infatti, contengono più carotenoidi a causa del cambiamento chimico generato dalla cottura.

In conclusione, le uova non danneggiano la salute come si pensava un tempo. Sono ricche di numerosi nutrienti essenziali che possono migliorare la salute generale e regolano i diversi processi del corpo. Ecco perché gli esperti raccomandano di mangiare 2-3 uova al giorno. Ma, in caso di diabete o problemi cardiaci, si consiglia di mangiarne solo 3 a settimana.

