Lorella Cuccarini: “Vivo senza un organo”

Lorella Cuccarini è una ballerina di grande talento conosciuta anche come conduttrice, attrice e cantante, tuttavia vive senza un organo dal 2002.

Lorella Cuccarini è una ballerina di grande talento conosciuta nel mondo dello spettacolo anche come conduttrice, attrice e cantante che non ha bisogno di tante presentazioni, tuttavia oggi vive senza un organo dal 2002.

Lorella Cuccarini, l’operazione che ha cambiato la sua vita

Lorella Cuccarini è nata a Roma il 10 agosto del 1965 ed ha 56 anni, ha esordito nel piccolo schermo già all’età di 12 anni nello spettacolo di Raffaella Carrà “Ma che sera”. E poi Pippo Baudo avrebbe notato il talento della donna nello spot di Algida. Così Lorella ha sostituito Heather Parisi nello show “Fantastico”.

Nel 1998 Antonio Ricci la sceglie come sua Odiens e le viene affidato il compito di cantare nuovamente la sigla di apertura. La ricordiamo nella canzone “La notte vola” che si è aggiudicata le classifiche in Spagna e in Germania.

Ha condotto “Paperissima” e “Buona Domenica” a fianco di Marco Columbro, il Festival di Sanremo nel ’93 insieme a Pippo Baudo. Poi si dedica al teatro.

Oggi insegna canto al talent show “Amici” di Maria De Filippi.

Una carriera artistica versatile, trasversale che non ha dato segni di cedimento. Lorella Cuccarini ha nascosto bene ciò che ha dovuto attraversare nel 2002 quando ha scoperto di avere un nodulo alla tiroide che ha reso necessaria l’asportazione dell’intero organo.

La showgirl si era sottoposta ad una visita specialistica perché soffriva di tachicardia, aveva iniziato a perdere molti chili inspiegabilmente e presentava occhiaie molto profonde.

Oggi Lorella Cuccarini sta bene ed è in piena forma. Senza tiroide non si può vivere ma si può pianificare una terapia farmacologica a base di ormoni tiroidei sintetici.

Se volete restare aggiornati, seguiteci su Facebook cliccando qui.

LEGGI ANCHE: Laura Boldrini: “Lesione tumorare al femore”