Lentiggini, quali sono le cause? E quando bisogna andare dal medico?

Le lentiggini sono molto comuni e, di solito, non richiedono cure. Ma non è sempre così. Ecco cosa è meglio sapere.

Le lentiggini sono piccole macchie di colore marrone chiaro sulla pelle. Di solito si trovano sul viso e sulle braccia.

Le lentiggini sono molto comuni e, in genere, non richiedono cure mediche.

Questi punti si vedono soprattutto in estate e nelle persone con capelli chiari o rossi e la pelle chiara.

Le lentiggini sono quasi innocue, quindi non è necessario trattarle; come in presenza di molte altre condizioni della pelle, è meglio evitare il sole il più possibile.

I dermatologi consigliano di utilizzare una crema solare ad ampio spettro con almeno 30 SPF. Questo è particolarmente importante perché le persone con le lentiggini sono a maggior rischio di sviluppare il cancro alla pelle.

LE CAUSE DELLE LENTIGGINI

Le cause delle lentiggini comprendono l’esposizione al sole e la genetica. Nessuno nasce con le lentiggini. La pelle contiene cellule specifiche chiamate melanociti che rilasciano la melanina responsabile del colore di pelle, capelli e occhi.

La melanina funziona anche come una sorta di crema solare naturale per proteggere la pelle dai dannosi raggi ultravioletti, ma non può prevenire le scottature solari da sola.

L’esposizione al sole, pertanto, fa sì che i melanociti producano una grande quantità di melanina e la lentiggine è un accumulo di melanina sulla pelle.

Alcune lentiggini sono permanenti, altre sono più visibili in estate a causa della maggiore esposizione al sole e sbiadiscono durante l’inverno. Le lentiggini ereditarie possono scomparire quando si invecchia. Le lentiggini provocate dai danni del sole tendono ad aumentare con l’età.

QUANDO ANDARE DAL MEDICO

Le lentiggini non sono cancerose ma possono essere confuse con il cancro alla pelle. Gli esperti sostengono che l’eccessiva esposizione al sole è un fattore di rischio sia per il melanoma che per le lentiggini. Il primo è più comune nelle persone con pelle più chiara che in quelle con pelle scura.

Se si notano cambiamenti nel colore, nelle dimensioni o nella forma delle lentiggini, è consigliabile andare da un dermatologo che sarà in grado di determinare se si tratta di un problema medico.

