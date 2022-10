Le 4 cose più pericolose per la salute in cucina

La cucina può essere un posto molto pericoloso.

Naturalmente, ci sono molti coltelli e utensili affilati ma se li usi con attenzione, non c’è nulla di cui aver paura. Ci sono, però, altre cose in ogni cucina che sembrano essere abbastanza innocue ma non lo sono.

PRODOTTI GREZZI IN FRIGORIFERO

Diversi tipi di batteri possono proliferare in prodotti di origine animale, quindi è importante conservarli in modo sicuro. I prodotti crudi (come il pesce, ad esempio) in genere durano per circa tre giorni in frigorifero.

Il tempo di congelamento dipende anche dalla temperatura di conservazione. Si consiglia di conservare la carne cruda a una temperatura vicina a -18°C.

La temperatura sbagliata nel frigorifero, però, non è il nostro problema più grande. È molto rischioso per la salute umana mantenere i prodotti grezzi insieme ad altri nel frigorifero. I batteri che vivono nei prodotti animali possono facilmente trasferirsi in verdure, frutta e pasti cucinati. Per questo motivo, è necessario conservare gli alimenti in un contenitore e conservarli su un ripiano separato.

SPUGNE

Tutti usiamo le spugne per lavare i piatti. È molto conveniente, e inoltre, non sono affatto costose. Ma sapete che una spugna da cucina fa crescere i batteri molto velocemente?

Il risciacquo non impedisce la proliferazione di agenti patogeni dannosi. Per uccidere i batteri, è necessario lavare la spugna nell’acqua calda o metterla in lavastoviglie nel ciclo più lungo. E non dimenticate che si consiglia di cambiare una spugna da cucina ogni 10 giorni.

TAGLIERI

Carne cruda, pesce e persino frutta e verdura fresche possono contenere batteri che causano gravi malattie. Utilizzare, quindi, sempre taglieri separati per la carne e le verdure.

Non bisogna, inoltre, mai utilizzare taglieri danneggiati o incrinati perché le crepe sono luoghi perfetti per la crescita dei batteri.

PARASSITI

Siete sicuri che la vostra cucina sia perfettamente pulita e sicura per la salute? Anche se fate le pulizie ogni giorno, non significa che non ci siano parassiti. Topi e scarafaggi possono apparire dal nulla e persino una buona casalinga non può dire con certezza se questi parassiti vivano in casa o no.

Per evitare scarafaggi e topi, non lasciate briciole o cibo all’aperto. Gli scarafaggi e i topi amano la farina, quindi conservatela al meglio (toglietela dalla busta e inseritela in un contenitore). Gli scarafaggi e i topi amano anche le briciole di pane e altri prodotti a base di grano.