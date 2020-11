L’allarme dall’OMS: “Il coronavirus può restare con noi per sempre”

Quando finirà la pandemia di Covid-19? A poco meno di un anno dalla comparsa del coronavirus a Wuhan, in Cina, la questione è ancora aperta.

E mentre la seconda ondata si diffonde in tutta Europa, Catherine Smallwood, responsabile dell’emergenza OMS – Europa, ha dipinto un quadro pessimistico della situazione globale in un’intervista rilasciata a Le Parisien.

Il virus «con noi per sempre»?

L’esperta britannica ha definito il Covid-19 un «formidabile nemico» che sarà difficile, per non dire impossibile, sradicare, visti i nostri stili di vita. L’unica soluzione è la comparsa di un vaccino o di un rimedio che ridurrebbe la presenza del coronavirus in tutto il mondo.

Quanto tempo dovremo convivere con la continua minaccia del Covid-19? «Non si tratta di settimane o mesi, ma di anni», ha detto Catherine Smallwood.

«Una cosa è certa, il virus resterà con noi per sempre. Ciò che resta da vedere è quale impatto avrà sulla nostra salute e sulla nostra società a lungo termine», ha aggiunto.

Nel frattempo, una delle sfide principali sarà controllare le ondate e «riuscire a renderle piatte per mantenere il controllo della situazione e non subire più gli alti e bassi che conosciamo», secondo la responsabile dell’OMS.

L’obiettivo è non lasciarsi sopraffare dal virus.

