Come si prepara la carbonara vegana? Gli ingredienti

La carbonara vegana è a base di tofu

è a base di tofu Il tofu apporta effetti benefici all’organismo

La ricetta è facile e si prepara in 20 minuti

Conosciamo la carbonara, buona nella sua semplicità e delizia ma a quella vegana ci avete mai pensato? Eppure può essere un’ottima alternativa per mangiare con gusto e tenersi in forma.

Ricetta della carbonara vegana

Quella che oggi vogliamo proporvi è una variante della carbonara classica, ci orientiamo verso un piatto altrettanto gustoso ma più sano.

L’ingrediente prescelto è il tofu – noto anche con il nome giapponese Kinugoshi – cremoso e leggero – deriva dalla bevanda a base di soia condividendo valori nutrizionali simili.

La differenza tra la soia e il tofu consiste nel fatto che la soia è leguminosa e molto ricca di proteine, il tofu invece ha un discreto apporto proteico oltre ad essere privo di colesterolo e ricco di calcio e ferro con un numero di calorie molto basse pari a 81 per una porzione di 100 grammi.

Per essere più specifici, vi riportiamo i valori nutrizionali per 100 gr. di tofu secondo le tabelle italiane dello IEO:

Energia 81 kcal

Proteine 8,1 g

Lipidi 4,8 g

Carboidrati 0,7 g

Fibra 1,2 g

Ferro 5,4 mg

Calcio 105 mg

Fosforo 97 mg

Sodio 7 mg

Potassio 121 mg

Zinco 0,80 mg

Vitamina B1 0,08 mg

Vitamina B2 0,05 mg

Niacina 1,2 mg

Vitamina B6 0,05 mg

Folati totali 15 ug

Finora vi abbiamo presentato i nutrienti ma il tofu ha effetti benefici anche sul sistema cardiovascolare, migliorando i livelli ematici di colesterolo ‘cattivo’ grazie alla presenza delle proteine della soia, degli isoflavoni e la loro interazione con altri componenti della soia (es. le lecitine).

Inoltre impedirebbe l’insorgenza di alcuni tipi di cancro come il quello al seno.

Pensiamo che adesso sarete più ‘invogliati’ a cucinare questo piatto così salutare e alleato per la vostra salute. A voi la ricetta:

Ingredienti per 4 persone

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

500 ml di panna di soia

100 g di tofu di seta

200 g di tofu affumicato

20 rametti di erba cipollina

400 g di tagliatelle

Olio d’oliva per cucinare

3 cucchiai di lievito di birra

Sale pepe

Preparazione della ricetta

1. Mescolare la panna di soia e il tofu setoso.

2. Tagliate a pezzetti il ​​tofu affumicato e grigliatelo in padella con un filo d’olio.

3. Versare la crema di soia e tofu, sale e pepe, aggiungere l’erba cipollina sciacquata e tritata e cuocere a fuoco lento per 2 minuti.

4. Durante questo tempo cuocere le tagliatelle in abbondante acqua bollente salata.

5. Scolare e versare nella padella con la salsa di tofu.

6. Impiattare e spolverare con il lievito di birra.