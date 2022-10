Il dramma di Judi Dench, non può leggere o scrivere

La nota attrice britannica Judi Dench ha rivelato di non essere più in grado di leggere o scrivere perché ha un grave problema alla vista.

L’87enne ha parlato della sua degenerazione maculare avanzata, che può rendere difficili lo svolgimento di compiti semplici.

Come riportato su The Sun, l’attrice ha raccontato: “Sono andata a una cena qualche settimana fa, una cena piuttosto importante. Era così buio che a David, il mio partner, che era accanto a me, ho chiesto: ‘C’è qualcosa nel mio piatto'”.

“‘Sì’, mi ha risposto. E io: ‘Ha bisogno di essere tagliato?’. E lui: ‘Sì’. Lo ha fatto, mi ha passato qualcosa su una forchetta ed così che l’ho mangiato. Non so se ho finito il pasto”.

Tuttavia, nonostante la sfida della vista in diminuizione, Judi Dench non ha ancora intenzione di andare in pensione: “Non ci voglio andare. Non sto facendo molto in questo momento perché non riesco a vedere. È brutto. Ma devo insegnare a me stessa un nuovo modo di imparare”.

Degenerazione maculare avanzata (o senile)

La degenerazione maculare senile è una malattia legata all’invecchiamento che colpisce la macula, cioè a porzione più centrale della retina. È la principale causa di perdita grave della visione centrale dopo i 55 anni.

Non c’è una cura per la degenerazione maculare (o maculopatia): è una malattia progressiva che può portare inesorabilmente alla perdita della vista centrale ma senza giungere alla cecità completa vera e propria.

