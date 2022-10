Cefalea, quali sono i rimedi più efficaci?

Quali sono i migliori rimedi per la cefalea? Considerando la diffusione del problema, questa domanda è a dir poco frequente. Nelle prossime righe, cercheremo di dare una risposta. Dal momento che, come ricordiamo sempre, il nostro non è un portale medico, ti invitiamo, qualora dovessero insorgere dubbi sulla tua salute o su quella di chi ti sta accanto, a contattare lo specialista di fiducia.

Cos’è la cefalea?

Dicesi cefalea o mal di testa un dolore localizzato a livello del cranio. La sua insorgenza è causata dalla stimolazione di specifiche strutture intracraniche. Diffusa soprattutto nella fascia di età compresa fra i 20 e i 50 anni, la cefalea può essere sia cronica, sia a carattere episodico.

Come combattere la cefalea

Quali sono i migliori rimedi contro la cefalea? Premettiamo il fatto che, quando si parla della problematica oggetto di questo articolo, si apre un capitolo estremamente ricco di variabili. Nonostante questo, esistono dei consigli di stile di vita che possono essere considerati validi per tutti.

Uno dei più importanti è dormire. L’igiene del sonno, infatti, può essere considerata una vera e propria carica per il nostro cervello.

Nell’ambito dei rimedi naturali migliori contro la cefalea, un doveroso cenno va dedicato alle tisane. Tra le più efficaci, rientra lo zenzero. Questo rizoma – che va assunto facendo attenzione alle controindicazioni – è considerato uno dei migliori rimedi della nonna contro il mal di testa.

Anche gli infusi alla vaniglia aiutano tanto quando si punta a risolvere il problema del mal di testa in maniera naturale.

Entrando nel vivo delle già citate numerose peculiarità che può avere la cefalea rammentiamo che, nei casi in cui a provocarla è un’infiammazione della cervicale, può essere molto utile mettere dietro alla testa un cuscino pieno di noccioli di ciliegia.

L’alimentazione ha un ruolo nella lotta contro la cefalea? Assolutamente sì (e la cosa non ci sorprende). Scopriamo qualche dettaglio in più nelle prossime righe.

Dieta anti cefalea: ecco cosa sapere

Ricordando sempre l’importanza di fare riferimento a un esperto rammentiamo che, quando si ha a che fare con la cefalea e si punta a una dieta efficace contro questo problema, è molto importante incrementare l’apporto di antiossidanti naturali.

Tra questi rientra la vitamina A, che troviamo soprattutto nel fegato, nel latte, nei formaggi, ma anche la vitamina C, contenuta come ben si sa negli agrumi, in verdure come il prezzemolo, nelle fragole e nel kiwi.

Da non dimenticare sono anche lo zinco e il selenio, i polifenoli antiossidanti e gli acidi grassi omega 3, grassi buoni che hanno anche il vantaggio di essere caratterizzati da un’importante azione antinfiammatoria.

La dieta anti cefalea dovrebbe essere caratterizzata dall’assenza o dall’apporto contenuto di sostanze nervine come il tè o il caffè. Da evitare sono altresì i cibi elaborati e quelli fritti.

Molto importante è fare attenzione anche all’assunzione di cibi salati e a quelli caratterizzati dalla presenza di nitrati. Moderazione dovrebbe essere considerata anche con il cioccolato in virtù della sua ricchezza in tiramina, un’ammina che, secondo diverse evidenze scientifiche, potrebbe essere coinvolta nell’insorgenza di cefalee.