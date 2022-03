Jada Pinkett, che malattia ha la moglie di Will Smith?

Per la prima volta nella storia, la notte degli Oscar diventa teatro di una “zuffa” tra Will Smith e il comico Chris Rock, dopo una battuta infelice sulla malattia di Jada Pinkett Smith. Ma di cosa soffre la moglie dell’attore? Scopritelo in questo articolo!

Un pugno agli Oscar

Ieri notte sono andati in onda gli Oscar 2022, durante i quali l’attore Will Smith ha tirato un ceffone in pieno volto a Chris Rock. Il comico, dopo una serie di battute, si è rivolto ai coniugi Smith e in particolare all’attore dicendogli di non vedere l’ora di vedere sua moglie in “Soldato Jane 2“.

Il chiaro riferimento al film con Demi Moore, in cui la protagonista si rasa la testa a zero per potersi arruolare, ha provocato la forte reazione di Will Smith, che è salito sul palco per schiaffeggiare il comico.

La rabbia di Smith non è casuale. Infatti, Jada Pinkett aveva raccontato nel 2018 durante una diretta Facebook del suo problema di salute. La moglie dell’attore soffre di alopecia, una malattia autoimmune che comporta la perdita totale dei capelli.

L’alopecia di Jada Pinkett Smith

Nella diretta Facebook del maggio 2018, Jada Pinkett Smith spiegava: “Ho visto i capelli nella doccia, sono rimasta con una ciocca in mano, e ho temuto di diventare calva. È stato uno di quei momenti nella vita in cui ho veramente tremato dalla paura. Per questo motivo continuavo a tagliare i capelli che prima invece erano i protagonisti di un mio rituale di bellezza”.

“Un giorno, all’improvviso, ho dovuto affrontare questo problema. Che era impossibile da nascondere, così ho deciso di condividerlo con tutti. Sulle zone calve posso metterci degli strass o delle coroncine. Arrivata a questo punto, ho imparato a sorriderci sopra, anche perché non ci sono altre alternative.”

Se volete restare aggiornati, seguiteci su Facebook cliccando qui!