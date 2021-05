Che sia di stoffa o chirurgica, tutti siamo obbligati ad indossare la mascherina protettiva per la maggior parte del tempo. Questo comporta danni per la respirazione?

Il DPCM 2 marzo 2021 obbliga l’utilizzo della mascherina. Questo può causare una ridotta capacità di respirazione?

obbliga l’utilizzo della mascherina. Questo può causare una ridotta capacità di respirazione? Uno studio pubblicato su Plos One ha reclutato 50 volontari under 40 per mettere in evidenza una possibile correlazione.

ha reclutato 50 volontari under 40 per mettere in evidenza una possibile correlazione. I risultati dello studio sono stati positivi.

Che sia di stoffa o chirurgica, tutti siamo ‘chiamati’ ad indossare la mascherina protettiva, è il DPCM 2 marzo 2021 a confermare l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private (non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico).

Ricercatori hanno condotto uno studio per determinare se l’utilizzo della mascherina chirurgica o di stoffa compromette la capacità respiratoria, i risultati sono stati pubblicati su Plos One.





Lo studio sulla respirazione indossando la mascherina

La mascherina è entrata a far parte del nostro outfit, ne esistono di diversi colori, stili, fantasie e design. L’obbligo del loro utilizzo ha generato un commercio anche ecosostenibile unendo estetica e funzionalità.

Tuttavia, indossare la mascherina protettiva tutto il giorno a lavoro o all’esterno della propria casa, può compromettere la respirazione? A tutti sarà capitato di pensare ‘ho bisogno di abbassare la mascherina, mi manca il fiato’ oppure di salire faticosamente le scale del pianerottolo. Questi sono segni a cui dobbiamo fare attenzione?

“É ormai noto che le mascherine sul viso aiutano a prevenire la diffusione di Covid-19, ma sappiamo anche che alcune persone hanno problemi di disagio o difficoltà di respirazione mentre la indossano” spiega l’autore dello studio Steven Shein degli University Hospitals Rainbow Babies & Children’s Hospital e della Case Western Reserve University School of Medicine.

I ricercatori hanno reclutato 50 volontari adulti che avevano svolto diverse attività dalla durata di 10 minuti ciascuno con e senza mascherina misurando così la frequenza cardiaca, la tensione transcutanea di anidrite carbonica e i livelli di ossigeno.

Il 32% dei partecipanti – under 40 – soffriva di una patologia cronica come l’asma. Tuttavia i risultati dello studio sono stati positivi, smentendo quei segnali del corpo quali affaticamento, bisogno d’aria, ridotto senso di respirazione relegati all’utilizzo della mascherina.

Gli esperti hanno hanno osservato che i livelli di ossigeno o anidride carbonica nel sangue dei partecipanti non erano alterati, lo scambio gassoso continuava ad essere regolare: il rischio per la popolazione adulta generale d’incorrere in problemi respiratori durante il persistente uso della mascherina (di stoffa o chirurgica) è nullo.

“La nostra speranza è che questi risultati rassicureranno le persone sul fatto che il loro corpo è in grado di scambiare adeguatamente l’ossigeno e l’anidride carbonica anche se indossano una copertura per il viso” concludono gli esperti.