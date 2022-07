In Sicilia 9.903 nuovi positivi al Covid e 14 decessi

MILANO (ITALPRESS) – Sono 9.903 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, su un totale di 29.849 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Covid diffuso dal Ministero della Salute. Il tasso di positività sale al 33,5%. I decessi delle ultime 24 ore sono 14, per un totale di 11.245 persone che hanno perso la vita sull’Isola da inizio pandemia. Si contano 35 nuovi ingressi nei reparti ordinari per un totale di 903 ricoverati, tre gli ingressi nelle terapie intensive, per un totale di 38 letti occupati.

