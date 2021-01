Il microonde? Rischioso per i bambini, ecco perché

L’uso di forni a microonde può provocare gravi ustioni nei bambini

Nuove misure standard industriali dovrebbero fornire più sicurezza

Bisognerebbe sempre testare la temperatura degli alimenti per neonati riscaldati al microonde

Il forno a microonde è un oggetto di uso comune, uno dei primi oggetti che vengono acquistati per la casa data la sua funzionalità e semplicità di utilizzo.

Ma quando ci sono bambini che corrono curiosi per casa nel mondo dell’esplorazione, bisogna fare molta attenzione a questa apparecchiatura: può causare delle gravi ustioni.

La ricerca dei pediatri americani sulle ustioni dei bambini ha portato all’avvento di nuovi standard industriali nella progettazione dei forni a microonde.

“I nostri sforzi negli ultimi 15 anni hanno recentemente portato a un cambiamento nel modo in cui vengono prodotti. Nel 2023, i produttori dovranno integrare due azioni distinte per aprire la porta di un forno a microonde.”, afferma Kyran Quinlan, professore di pediatria.

Il 22,5% dei pazienti nelle unità per ustioni gravi sono bambini

Come si spiega questo dato? I bambini riescono ad aprire facilmente le porte del forno a microonde.

Secondo l’American Burn Association, il 22,5% dei pazienti nelle unità per ustioni gravi negli Stati Uniti sono bambini.

Nel 2008, i ricercatori hanno scoperto che una percentuale significativa di queste ustioni coinvolgeva il microonde e quasi la metà dei casi richiedeva un innesto cutaneo.

“Queste ustioni sono terribilmente dolorose, richiedono cure ospedaliere e possono lasciare cicatrici per tutta la vita”, spiega Quinlan.

“Abbiamo calcolato che se i bambini piccoli fossero stati meno in grado di aprire le porte dei forni a microonde avrebbero avuto meno probabilità di rimuovere gli oggetti riscaldati, come le zuppe di spaghetti, e che sarebbero quindi meno esposti al rischio di gravi ustioni”, aggiunge.

Un’altra nota da non sottovalutare: riscaldare il latte nel microonde distrugge i composti benefici per il corpo.

L’involucro dei barattoli per microonde può anche causare gravi ustioni alle labbra e alla bocca dei bambini piccoli, da qui la necessità di testare sistematicamente il cibo sul polso prima di somministrarlo perché nel forno a microonde il latte può raggiungere temperature superiori rispetto a quelle che vengono percepite toccando semplicemente il biberon.

Se non vuoi rinunciare al riscaldamento del latte tramite forno a microonde devi assicurarti che il biberon sia idoneo a questo uso in quanto alcune sostanze utilizzate per colorare il biberon – tramite l’alta temperatura – potrebbero rilasciare nel latte sostanze pericolose.

Arriveranno altre apparecchiature più sicure per il tuo bambino ma nel frattempo poni molta attenzione alle spiacevoli ustioni che potrebbero verificarsi.