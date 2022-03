Il figlio di Alain Delon: “Mio padre ha scelto l’eutanasia, lo aiuterò a morire”

Una nuova rivelazione arriva dal figlio di Alain Delon (86 anni), Anthony alla radio RTL francese, che ha annunciato che il padre ha scelto l’eutanasia e sarà lui ad aiutarlo a morire quando sarà il momento.

Anthony Delon ai microfoni della radio RTL francese: “Aiuterò mio padre a morire”

Anthony Delon è il figlio del celebre attore, regista e produttore cinematografico Alain Delon, oggi 86 enne, che è stato invitato in un’intervista dalla radio RTL francese in occasione dell’uscita del suo libro “Entre chien et loup” in cui ricostruisce la sua storia familiare.

L’intervistatore ha chiesto conferma di quanto scritto nel libro cioè se il padre gli ha chiesto di essergli vicino quando deciderà di morire e Anthony Delon, senza mezzi termini, ha risposto di sì.

Il padre, Alain Delon, avrebbe scelto l’eutanasia (che letteralmente significa “buona morte”) che prevede la somministrazione da parte del medico di un farmaco potenzialmente letale su scelta consapevole del paziente. Vuol dire anticipare la fine della propria esistenza quando la vita diventa intollerabile e Anthony Delon è pronto a sostenere il padre, per amore, con amore.

Anche la madre, Nathalie, aveva scelto l’eutanasia ma è morta prima di poterla attuare, nel 2021.

