Bebe Vio mostra le sue protesi: “Mani e piedi nuovi

Bebe Vio è la campionessa paraolimpica di Tokyo di 24 anni che tramite video postati su Instagram ha mostrato le sue nuove protesi degli arti. La sua è stata un attesa molto sofferta.

Bebe Vio in un video felice con le sue nuove protesi

Bebe Bio, campionessa paraolimpica vincitrice di un oro e un argento, in un video postato tramite il suo canale Instagram ha mostrato felice le sue nuove protesi delle mani e dei piedi e le ha provate per il collaudo filmando i movimenti. Queste sono state create appositamente per lei dall’azienda tedesca Ottobock.

“Evvaaaai mi sono arrivate le mani ed i piedi nuovi! Tutte queste cose non avrei potuto farle senza l’incredibile evoluzione tecnologica degli ultimi anni. E chissà quanto ancora potrà migliorare la nostra vita in futuro grazie alla ricerca scientifica”, ha scritto sui suoi canali social ufficiali.

A 11 anni, nel 2008, a causa della meningite, le sono stati amputati gli arti per via dell’estensione dell’infezione. Il ricovero è durato 104 giorni. Queste protesi – finalmente – le permetteranno una migliore qualità di vita quotidiana.

Il post su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Vio (@bebe_vio)

Se volete restare aggiornati, seguiteci su Facebook cliccando qui.

LEGGI ANCHE: Fedez in lacrime annuncia su Instagram di essere malato.