Il Coronavirus sta facendo davvero all’ambiente?

In queste settimane, si sta parlando tantissimo degli effetti del Coronavirus e del blocco delle attività sull'ambiente. Scopriamo cosa dice la scienza in merito.

In queste settimane che stanno vedendo il mondo alle prese con l’emergenza Coronavirus, si parla molto della riduzione dell’inquinamento a causa dello svuotamento delle città per le misure di lockdown e dello stop alle attività produttive.

Tra gli esempi che vengono chiamati in causa più spesso – con l’utilizzo dell’hashtag #wearetheproblem – c’è la diminuzione delle emissioni inquinanti in Cina e la possibilità di vedere chiaramente i pesci nuotare nelle acque della laguna di una Venezia silenziosa e sospesa come mai l’abbiamo vista.

Si tratta di cambiamenti davvero positivi? A breve termine senza dubbio. Se si guarda invece a una prospettiva di lungo termine, potrebbe essere un vero e proprio disastro. Proprio il ragionamento a lungo termine è quello che ci interessa maggiormente in questa lotta. Seguici nelle prossime righe per scoprire perché.

Coronavirus e ambiente: ecco cosa sapere

A fornire un parere in merito al rapporto tra il Coronavirus e l’inquinamento ci ha pensato François Gemenne, specialista in geopolitica ambientale e docente presso le Univeristà di Liegi e di Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

Chiamando in causa l’esempio della Cina, ha fatto presente che il confinamento sta per finire e che in tale contesto le emissioni inquinanti stanno tornando. L’esperto ha altresì fatto presente che il clima necessita di un calo costante e regolare delle emissioni di gas serra, non di un “anno in bianco”.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, studenti vanno in spiaggia per un raduno e si contagiano

Il ruolo dei Governi

Per i Governi e le popolazioni di tutto il mondo, il nodo della lotta ai cambiamenti climatici è da diversi decenni al centro dell’attenzione. Purtroppo, nonostante le numerose grida d’allarme degli scienziati, a questo aspetto delle politiche ambientali non vengono dedicati sforzi sufficienti.

Da considerare in circostanze come quelle che stiamo attraversando è anche il fatto che, dopo una crisi, è naturale parlare di piani di risanamento. Ne è un esempio il Canada, che ha recentemente annunciato un massiccio piano per il sostegno del settore petrolifero e del gas. La ripresa economica potrebbe quindi rappresentare un forte argomento per bloccare ancora più di prima la lotta ai cambiamenti climatici.

Conclusioni

Paragonare i risultati – già ottenuti e auspicati per il futuro – delle politiche di salvaguardia dell’ambiente agli effetti del Covid-19 è sbagliato. Tuttavia, molti esperti sono concordi sul fatto che, molto probabilmente, in futuro dovremo essere pronti ad accettare alcune restrizioni alle nostre libertà (meno drastiche rispetto a quelle che stiamo vivendo in queste settimane) per il bene dell’ambiente.

Tra le varie raccomandazioni rientra anche l’importanza di rimanere nella razionalità quando si parla degli effetti del Covid-19 sull’ambiente, evitando di lasciarsi andare a formule spiriturali che parlano della natura che torna al proprio posto mentre l’azione dell’uomo è ferma. Se si ha intenzione di concretizzare cambiamenti importanti relativi all’ambiente, è infatti necessario ragionare a livello scientifico.

LEGGI ANCHE: Coronavirus: ci si può contagiare al supermercato?