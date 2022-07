I telefoni cellulari sono dannosi per la nostra salute?

Una nuova ricerca ha analizzato gli effetti nocivi dell’utilizzo dei telefoni cellulari.

I telefoni cellulari fanno male?

I telefoni cellulari consentono la comunicazione wireless. Per raggiungere questa impresa, i nostri telefoni utilizzano le onde radio trasmesse da una rete di antenne fisse. Le onde a radiofrequenza sono campi magnetici a bassa energia (tra 450 e 2.700 MHz). L’esposizione diminuisce rapidamente quando l’utente si allontana dal device. Ad esempio, una persona che telefona con un kit vivavoce sarà molto meno esposta di una persona che tiene il telefono in mano.

Le onde radio agiscono sul nostro cervello?

Le onde emesse dai nostri telefoni hanno la capacità di penetrare per alcuni centimetri nella scatola cranica quando l’utente tiene il telefono vicino alla testa. I lobi temporali e parietali del cervello sono particolarmente esposti. Esistono ovviamente standard di produzione per telefoni cellulari con soglie di emissione da non superare. Tuttavia, gli effetti biologici dell’esposizione quotidiana sono dibattuti. Esistono studi e la maggior parte di essi mostra che non esiste alcun legame tra l’uso quotidiano del telefono cellulare e l’insorgenza di cancro al cervello. Il punto è che con le offerte che prevedono minuti illimitati e lo sviluppo del telelavoro, le chiamate possono durare per ore.

Un nuovo studio

Nel marzo 2022 è pubblicato una nuova ricerca sul Journal of National Cancer Institute. I dati relativi a 800.000 soggetti di sesso femminile sono stati raccolti nel corso di 20 anni nel Regno Unito. Ai partecipanti sono stati inviati questionari a intervalli regolari per avere informazioni sull’utilizzo del telefono cellulare. Le domande erano ad esempio: “Quante volte al giorno usi il cellulare?” o “Da quanto tempo hai un cellulare?” o “Per quanto tempo chiami a settimana (in minuti)?“. Parallelamente sono stati raccolti i dati sul loro stato di salute: età, classe socio-professionale, BMI , consumo di alcol e tabacco, insorgenza del cancro (posizione e grado), possibile morte.

Non è stata dimostrata nessuna differenza significativa tra i gruppi per quanto riguarda il rischio di insorgenza di tumore al cervello, indipendentemente dal tipo di tumore (gliomi, glioblastomi , tumori del lobo temporale e parietale). Questo studio ha il vantaggio di essere stato condotto in modo prospettico, in quanto i dati sull’uso del cellulare sono stati raccolti prima della diagnosi di eventuali tumori.

