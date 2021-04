I rimedi naturali per il dolore al ginocchio, 4 consigli utili

Il dolore al ginocchio compromette molte attività quotidiane.

Nel caso di gonfiore con fuoriuscita di liquido bisogna recarsi dal medico curante.

Nei casi lievi è possibile intervenire tramite dei rimedi naturali quali gli impacchi caldi o freddi o di argilla verde e l’applicazione di olii caldi.

Il dolore al ginocchio che continui a provare non ti permette di camminare nel modo adeguato, di passare molto tempo in posizione eretta, ti stanchi facilmente ed hai bisogno di riposare? Puoi porre fine a questo fastidio tramite una serie di rimedi naturali fai-da-te. Se stai pensando alla fascia elastica ti sbagli, vogliamo parlarti di altro.





I rimedi naturali per il dolore al ginocchio

Nel nostro organismo ci sono 187 articolazioni e quella del ginocchio può essere frequentemente compromessa, è risaputo che durante un incidente stradale, un tamponamento, almeno una ferita riguarda proprio il ginocchio, oppure potrebbe essere uno scontro durante una partita sportiva, o una semplice caduta a provocare dolore al ginocchio.

Insomma, le cause potrebbero essere tante (e non stiamo parlando di artrosi) ma i sintomi sono gli stessi: gonfiore, arrossamento e calore al tatto. Potreste accorgervi di un processo infiammatorio in atto se dal ginocchio gonfio fuoriesce del liquido, in questo caso è opportuno contattare il medico di fiducia.

Un impacco caldo o freddo?

Dopo un trauma al ginocchio questo si gonfia e la prima operazione da fare è quella di applicare impacchi di ghiaccio, il suo effetto? Riduce l’infiammazione e anestetizza il dolore. Nel caso in cui non ci sia gonfiore non è opportuno utilizzare il ghiaccio ma è necessario un impacco caldo.

No alle fasce elastiche

Le trovate ovunque, in qualsiasi negozio di articoli sportivi, hanno una funzione preventiva, tuttavia devono corrispondere alla vostra misura. In caso di ginocchio compromesso, la fascia elastica potrebbe creare dei danni piuttosto che dare sollievo.

Utilizzare gli olii caldi

Se vi piace anche l’odore allora dovete scegliere l’olio di cocco, in alternativa potete optare per l’olio di oliva.

Cosa fare? Semplice, prendete un pentolino, bollite l’olio e poi passatelo delicatamente sulla parte dolorante del ginocchio. Lascia agire per 2 ore. Ripetere l’operazione 2 volte al giorno. Attenzione a non bruciarvi. La temperatura deve essere calda ma adeguata al tuo corpo.

Impacco di argilla verde

L’argilla contiene magnesio, silice, calcio e potassio, tutte sostanze che sono capaci di sgonfiare il ginocchio ed eliminare il dolore.

In una tazza di ceramica (o di vetro) versate con un cucchiaio di legno 3 cucchiai di argilla verde e 2-3 cucchiai di acqua per mescolarla velocemente. L’impasto dovrà essere morbido e omogeneo e dovrete lasciarlo riposare per qualche minuto, successivamente potrà essere applicato sull’area interessata. Ripetere l’impacco 2 volte al giorno per sentirne i benefici.