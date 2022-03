Hai il colesterolo alto? Quali alimenti devi evitare

Il colesterolo alto è un problema che affligge il 35% della popolazione italiana. Se non lo si tiene sotto controllo si rischiano attacchi cardiaci e ictus. Come sempre l’alimentazione viene in nostro aiuto. Una dieta ricca di grassi e calorie, infatti, aumenta i rischi per la nostra salute legati al colesterolo.

Ecco, allora, una piccola guida ai cibi da mangiare e a quelli da evitare per tenere sotto controllo il grasso nel sangue.

Via libera a pesce bianco e azzurro, verdure a foglia larga, frutta secca e olio extravergine di oliva. Sono tutti alimenti ricchi di Omega 3 e Omega 6 che contribuiscono ad abbassare il livello di colesterolo cattivo nel sangue.

Meglio la versione integrale di pasta e pane. Preferire latte scremato, formaggi magri e carne bianca magra.

Off limits per chi ha il colesterolo alto, sono invece dolci, burro, latte intero e formaggi grassi, crostacei e molluschi, carni grasse e salumi, frutta zuccherina, bevande gasate e alcoliche.

Infine, dal momento che il colesterolo alto aumenta il rischio cardiovascolare quanto l’ipertensione e il diabete è bene consumare con moderazione il sale da cucina e gli alimenti conservati con il cloruro di sodio.

E ricordarsi di bere sempre molta acqua.

LEGGI ANCHE: 7 abitudini che pensiamo innocue per la salute ma non lo sono.