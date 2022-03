7 abitudini che pensiamo siano innocue per la salute ma non lo sono

Tutti sanno che andare a letto tardi e mangiare troppo non è salutare. A volte, però, anche le abitudini più innocue possono rappresentare un pericolo per la salute. Sapevi che potresti finire in ospedale se trattieni uno starnuto?

Trattenere uno starnuto

Cosa soffre: il sistema respiratorio, i vasi sanguigni e il cervello e, nello scenario peggiore, l’esofago.

La funzione principale dello starnuto è quella di eliminare batteri, virus e particelle di polvere. Quando tratteniamo lo starnuto, non lasciamo che il corpo espelli queste cose. Ma non è tutto. Immagina cosa può succedere se provi a sparare e tappi la canna. Lo stesso accade nel naso: tutta la potenza dello starnuto torna indietro e può danneggiare l’udito, aumentare la pressione sanguigna e persino danneggiare l’esofago.

Usare gli stuzzicadenti

Cosa soffre: le gengive.

Ai dentisti non piacciono gli stuzzicadenti. Sono abbastanza innocui per lo smalto ma le gengive sono in pericolo. Ed è quasi impossibile pulirsi la bocca con uno stuzzicadenti. Per mantenere la bocca pulita, è meglio usare il filo interdentale.

Dormire sul cuscino a faccia in giù

Cosa soffre: la respirazione, la circolazione sanguigna, il midollo spinale e la pelle del viso.

È comodo ma dannoso dormire sul cuscino a faccia in giù. In questa posizione, la respirazione è difficile, il collo si trova in una posizione innaturale, la circolazione sanguigna peggiora e le vertebre del collo sono in pericolo. Inoltre, i medici avvertono che le rughe che possono comparire dopo aver dormito in quel modo potrebbero non scomparire mai.

Sgranocchiare i semi con i denti

Cosa soffre: i denti e la cistifellea.

I semi di girasole sono gustosi e utili. Ma dovrebbero essere sgusciati con le mani e mai con i denti. I dentisti riconoscono sempre i mangiatori di semi per via dei danni specifici ai denti. Le persone che hanno problemi alla cistifellea non dovrebbero mangiarli e il loro valore calorico è superiore a 500 kcal in 100 grammi.

Masticare qualcosa di solido

Cosa soffre: i denti, le gengive e la bocca.

Le persone che amano masticare penne, matite, graffette e altri oggetti solidi hanno solitamente enormi problemi allo smalto dei denti. Questo è anche il motivo per cui non bisogna provare ad aprire le bottiglie, a masticare le noci, i cubetti di ghiaccio e i lecca lecca. Oltre a questo, ci si può procurare un’infezione.

Rinviare il bisogno di andare in bagno

Cosa soffre: i reni, il sistema urinario e l’intestino.

Nel giugno del 2018 un giovane calciatore della Gran Bretagna è stato ricoverato in ospedale dopo aver trascorso molte ore a giocare senza fare pause. Il suo intestino e la vescica erano così gonfi che i medici pensavano avesse un cancro. Tutti i dottori sono d’accordo: non bisogna trattenere l’urina, potresti creare danni ai muscoli e sviluppare un’infezione del tratto urinario (e la costipazione, se si trattiene qualcos’altro…).

Lavare i capelli con acqua calda

Cosa soffre: i vasi cerebrali e il cuoio capelluto.

Se ci piace fare la doccia sotto l’acqua molto calda, è ora di smettere. In primo luogo, può causare un forte mal di testa e vertigini. E in secondo luogo, l’acqua calda stimola la funzione delle ghiandole sebacee sul cuoio capelluto che rendono i capelli ancora più sporchi.