Ha un incidente sul tapis roulant e i batteri carnivori lo uccidono

Jesse Brown, un adolescente di 11 anni, si è slogato la caviglia mentre utilizzava un tapis roulant. Un incidente apparentemente senza conseguenze, che può capitare. Tuttavia, questa piccola ferita è peggiorata e ha portato alla morte del ragazzo.

Cos’è successo?

Si è trattato, come raccontato su MaxiSciences, di una semplice ferita che è degenerata. A Winter Park, in Florida (Stati Uniti), il giovane Jesse Brown era appassionato delle due ruote. Sportivo, faceva esercizio fisico utilizzando un tapis roulant quando si è slogato la caviglia alcune settimane fa.

La famiglia non si è preoccupata in quel momento ma, alcuni giorni dopo, le condizioni di salute del ragazzo si sono aggravate. Sua madre ha dichiarato a Fox 35: “Tutta la sua gamba era coperta di macchie rosse, viola, quasi come dei lividi”.

Dopo averlo mandato in ospedale, i medici hanno scoperto che la sua ferita alla caviglia si era infettata. Gli è stata diagnosticata un’infezione causata da un batterio che mangia la carne e la strana condizione della sua caviglia era in realtà dovuta a una fascite necrotizzante.

In pochi giorni, questa ferita è peggiorata gravemente e ha avuto la meglio su Jesse Brown. Sconvolta, sua madre ha ammesso di non capire come un tale evento sia potuto accadere: “Nella mia testa, ero completamente incredula. Pensavo che ce l’avrebbe fatta. Questo non dovrebbe mai accadere a nessuna famiglia”.

