Green Pass, Sileri: “Può essere messo finalmente da parte”

Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, intervistato da Radio Cusano Campus, ha affermato: “Il Green Pass, in una fase nella quale occorreva incentivare la vaccinazione e potenziare il ricorso alla diagnostica, è stato un importante strumento che, basta guardare le statistiche, ci ha consentito di ridurre l’impatto della malattia sul sistema sanitario, sociale ed economico italiano”.

“L’obiettivo ovviamente non era quello di escludere qualcuno, ma di mettere in sicurezza la collettività – ha proseguito Sileri – L’alta adesione alla campagna vaccinale dimostra che la strada intrapresa era quella giusta: grazie ai vaccini infatti il passaggio dalla pandemia all’endemia è stato accelerato e soprattutto ha comportato un numero notevolmente inferiore di decessi”.

Sileri ha continuato: “Adesso il Green Pass può essere finalmente messo da parte: è probabile infatti che dopo l’estate possa esserci una ripresa della circolazione virale, ma non vivremo più ciò che abbiamo vissuto negli anni passati ed è estremamente difficile che possa essere necessaria l’introduzione di nuove misure restrittive. Il mio appello è di completare la terza dose per chi non l’ha ancora fatta, e la quarta per chi ha una indicazione specifica per età o patologia. Questo virus è destinato ormai ad entrare tra i virus stagionali che combatteremo con i richiami vaccinali annuali, come già facciamo per l’influenza. Andiamo avanti con fiducia”.

