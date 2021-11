Gli uomini dovrebbero fare pipì mentre si siedono?

Mentre molti uomini urinano in piedi, altri preferiscono stare seduti. Ma fa bene alla salute urinare sedendoti?

Fa bene alla salute degli uomini urinare seduti?

Nell’immaginario comune gli uomini urinano all’impiedi ma ci sono quelli che preferiscono stare seduti, perché? Lo fanno per evitare un pasticcio?

Mentre sedersi per fare pipì è un po’ più igienico perché aiuta a prevenire di sporcare il water, può anche aiutare a ridurre i problemi alla prostata. Nei Paesi Bassi, gli urologi hanno pubblicato uno studio sulla rivista scientifica ‘Plos One‘ in cui spiegano che non alzarsi in piedi per fare pipì renderebbe la vita più facile agli uomini con gravi problemi urinari. Sedendosi, la quantità ma anche il flusso di urina è molto più importante.

Ma se sei un uomo e non hai problemi con la prostata, al momento non ci sono raccomandazioni sanitarie per urinare in posizione seduta. D’altra parte, ti permetterà di mantenere l’ambiente un po’ più pulito. E questo è lo stesso pratico.

Quindi, si, si può urinare stando seduti, puoi scegliere se farlo o meno. Aiuterai la tua vescica a svuotarsi con più facilità anche se non hai problemi alla prostata ma contribuirai a mantenere l’ambiente più pulito. Magari il tuo piacere deriva più da questo. Niente schizzi, niente pasticci!

