GFVIP 7 e Marco Bellavia: depressione, come si cura?

A proposito di GFVIP 7 e Marco Bellavia: leggi il nostro articolo e scopri come curare la depressione in maniera scientifica e spesso efficace.

Il tema della depressione è tornato recentemente al centro dell’attenzione mediatica per via del (triste) caso di Marco Bellavia, ex volto di Bim Bum Bam che ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 7 dove stava gareggiando nelle vesti di concorrente.

Il motivo? Le parole pesantissime dei compagni di viaggio del reality, che sono usciti, secondo diversi punti di vista, con frasi definibili a ragione forme di bullismo.

Tra i numerosi interrogativi che sono sorti rientrano quelli relativi alla risoluzione della patologia. Come curare la depressione? Nelle prossime righe di questo articolo, cerchiamo di rispondere assieme a questa domanda.

Ricorda sempre che, qualora dovessi avvertire sintomi affini a quelli della patologia, il principale punto di riferimento deve essere il tuo medico di fiducia.

Depressione: i percorsi di cura

Quando ci si chiede come curare la depressione è necessario innanzitutto parlare del valore che ha la consapevolezza da parte del paziente. Molte volte, infatti, chi inizia a soffrire di depressione – e a sperimentare sintomi sia fisici, sia legati al benessere mentale – pensa di poter risolvere tutto da solo e, a causa di un pericoloso stigma sui problemi di salute mentale, non si rivolge ai professionisti giusti.

Una volta maturata la consapevolezza di aver bisogno di aiuto, si può iniziare il percorso di cura. Questo può prevedere iter psicoterapici come quello cognitivo-comportamentale, un approccio che ha dimostrato di avere grande successo e, soprattutto, di essere efficace in tempi rapidi (non a caso viene spesso chiamata psicoterapia breve).

Per la cura della depressione si possono utilizzare i farmaci?

La depressione si può curare con i farmaci. Prescriverli, a seconda della situazione, spetta solo al medico psichiatra. Quali sono i medicinali utili contro la patologia considerata uno tra i mali del XXI secolo? Tra le varie opzioni è possibile citare gli antidepressivi triciclici. Questi farmaci, nella maggior parte dei casi, sono indicati per le forme di depressione di entità media e grave, in particolare quelle associate a patologie fisiche.

Entrando nel vivo del loro impiego, facciamo presente che, in molti casi, questi farmaci vengono chiamati in causa quando si ha la necessità di curare una depressione che, nell’ambito del quadro sintomatologico, presenta anche alterazioni all’appetito e al ritmo del sonno.

Quali sono i nomi dei più famosi antidepressivi triciclici? Tra i principali è possibile chiamare in causa la dosulepina, ma anche la clomipramina.

Quando ci si chiede come curare la depressione e si guarda nello specifico al mondo dei farmaci, un doveroso cenno va dedicato anche agli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina.

Nel momento in cui le indicazioni lo consentono, a causa del loro livello più basso di effetti collaterali vengono preferiti agli antidepressivi triciclici. Per quel che concerne i più famosi farmaci appartenenti a questa classe, non si possono non citare la fluoxetina e il citalopram.

La depressione si cura parlando con gli amici?

No, limitarsi a parlare con gli amici non permette di curare la depressione. Certo, avere accanto a sé persone positive e potenzianti conta. Il loro aiuto, però, non sostituisce quello dei professionisti.

