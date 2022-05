Garcinia cambogia, cos’è e quali sono i benefici per la salute

La garcinia cambogia è una pianta che ha acquisito popolarità negli ultimi anni per i presunti benefici per la salute del nostro organismo.

Cos’è la garcinia cambogia?

Molte persone trovano difficile perdere peso. Di conseguenza, esse cercano modi per ridurre l’appetito e incoraggiare i loro corpi a utilizzare le riserve di grasso.

La garcinia cambogia è una pianta che ha guadagnato popolarità per la sua presunta capacità di fare entrambe le cose.

Conosciuta anche come tamarindo Malabar o bacca tigrata, la garcinia cambogia è originaria del sud-est asiatico. Lì, è spesso usato nel curry e come conservante per il cibo. Negli Stati Uniti, la garcinia cambogia si trova più spesso nel tè o come integratore.

Le affermazioni fatte a sostegno dei potenziali benefici della garcinia cambogia suggeriscono che può aiutare a perdere peso, ridurre l’appetito, abbassare il colesterolo, migliorare i reumatismi e persino alleviare i problemi intestinali. Sebbene queste indicazioni sulla salute siano impressionanti, la scienza sta ancora cercando di capire se questa pianta offra effettivamente i benefici affermati dai suoi sostenitori.

Quali sono i benefici per la salute?

Il composto che sarebbe la potenziale fonte dei benefici della garcinia cambogia sono i suoi acidi idrossicitrici, noti anche come HCA. Questo integratore è spesso venduto come aiuto per la perdita di peso. La ricerca suggerisce che l’HCA è sicuro da consumare in piccole quantità e può aiutare a ridurre l’appetito in alcune persone.

Alcuni studi, infatti, suggeriscono che l’estratto di garcinia cambogia può aiutare le persone a perdere peso. Studi con risultati statisticamente significativi hanno scoperto che un integratore comprendente garcinia cambogia e un’altra pianta, la gymnema sylvestre, ha contribuito a ridurre leggermente l’appetito , portando a una lieve riduzione di peso nel corso dello studio.

I primi studi suggeriscono anche che l’HCA può aumentare la quantità di serotonina nel cervello. La serotonina è un neurotrasmettitore fondamentale e la mancanza di serotonina è collegata a una serie di disturbi di natura psicologica, tra cui ansia e depressione. In alcuni casi, l’aumento della serotonina può aiutare le persone con una carenza di serotonina a ridurre i sintomi della depressione.

