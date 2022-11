Gambe stanche a fine giornata? Scopri 3 esercizi fisici utili

Molti, a fine giornata, avvertono le gambe stanche. Ecco qualche esercizio utile per avere sollievo.

Secondo le statistiche, il 25% della popolazione adulta soffre di dolore cronico alle articolazioni del ginocchio. A parte questo, molte persone lamentano costantemente dolore e stanchezza alle gambe alla fine della giornata. Questo è il risultato di uno stile di vita sedentario e di uno livello scarso di forma fisica.

Ecco, pertanto, quattro esercizi efficaci che non solo rafforzeranno le articolazioni e i muscoli ma renderanno le gambe magre. Inoltre, questi esercizi rappresentano un’eccellente misura preventiva per le vene varicose.

IN PIEDI SULLA DITA DEI PIEDI

Prendi la sedia e mettiti dietro;

Solleva una delle tue gambe;

Solleva lentamente il tallone dell’altra gamba fino a quando non si è in piedi sulle punte.

Rimetti il ​​tallone a terra.

Ripeti l’esercizio 10-15 volte con ogni piede.

Questo esercizio ha lo scopo di sviluppare i muscoli gastrocnemio.

CAMMINARE SULLE DITA DEI PIEDI

Questo è un semplice esercizio che puoi fare durante le tue attività quotidiane. Stai in piedi sulle punte delle dita e muoviti velocemente per 10-15 minuti o finché non ti stanchi. Questo esercizio mira a rafforzare i muscoli gastrocnemio e l’apparato legamentoso articolare.

ROTAZIONE DEL PIEDE

Esegui questo esercizio in piedi o seduto.

Solleva un piede di circa 5 centimetri dal pavimento.

Esegui movimenti rotazionali con la caviglia. Immagina di disegnare un cerchio.

Effettua 10 rotazioni in senso orario e 10 rotazioni in senso antiorario.

Cambia il piede e ripeti l’esercizio.

Speriamo che questi esercizi si rivelino utili ed efficaci.