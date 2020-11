Fino a quando porteremo la mascherina? Il parere del virologo Pregliasco

«Saranno in tanti a vaccinarsi ma ci vorranno diversi mesi per arrivare ad una copertura del 60/70%. Questa malattia ha un R0 di 2.5, una contagiosità che non è elevatissima, tenendo conto che quello del morbillo è 15».

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il virologo e Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco.

È vero che anche dopo il vaccino dovremmo tenere la mascherina? «L’efficacia dei singoli vaccini, non essendo totale, ci spingerà per un periodo a mantenere ancora le mascherine precauzionalmente».

Quando ci toglieremo la mascherina? «La mascherina, come minimo – ha detto Pregliasco a Un Giorno da Pecora – ce la terremo fino alla fine del 2021».

E quante persone, secondo lei, si potranno sedere a tavola per il cenone natalizio, quattro o sei? «Il meno possibile, è un principio di buonsenso quello che viene descritto».

