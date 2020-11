Covid-19, quante persone a tavola per Natale? Il parere del virologo Pregliasco

Quattro persone o 6 intorno alla tavola del Natale con Covid-19? «Il meno possibile» ma «il numero non è automatico. Non c’è un manuale preciso che ci permetta di dire qual è il rischio» con un numero di commensali piuttosto che un altro. Si tratta di «un principio di buonsenso quello che deve prevalere».

Così Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università degli Studi di Milano, intervistato a Un giorno da pecora su Rai Radio 1.

L’esperto ha anche messo in guardia sui rischi degli spostamenti, anche di chi torna a casa per le feste: «In questo momento, per questa diffusione dell’infezione purtroppo ampissima su tutto il territorio nazionale, ogni contatto e ogni ‘incrocio’ di persone da luoghi diversi, è un rischio».

Secondo Pregliasco lo ha dimostrato quest’estate il caso della Sardegna, dove «l’effetto più importante è stato legato alle discoteche più famose, i cui frequentatori erano stati prima in diversi altri posti».

