Fibromi penduli, cause e due cose che bisogna sapere per evitare guai

Molte persone hanno una o più escrescenza sulla pelle. Considerato spesso solo un problema estetico, in realtà può nascondere dei problemi di salute. Ecco quali.

Molte persone hanno almeno una piccola escrescenza sulla pelle in qualche parte del corpo che prende il nome di fibroma pendulo. Alcune non sanno nemmeno della loro esistenza sul proprio corpo, mentre per altri pazienti possono diventare un problema molto fastidioso e irritante.

Secondo una nuova ricerca, le escrescenze sulla pelle, molli e benigne, considerate come un inconveniente cosmetico, potrebbero avere un significato medico.

Le cause dei fibromi penduli

Sebbene la patogenesi delle escrescenze sulla pelle sia sconosciuta, nel senso che gli scienziati non sanno come e perché si sviluppino, diversi studi recenti hanno suggerito questi fattori:

Resistenza all’insulina

Apparentemente, la resistenza all’insulina e le escrescenze cutanee sono in qualche modo collegate. Resistenza all’insulina significa che le cellule non rispondono normalmente all’insulina ormonale prodotta dal pancreas, rendendo impossibile l’ingresso del glucosio nella cellula. Secondo l’UC Davis Dermatology Online Journal, le persone con il diabete o con un peso eccessivo sono inclini allo sviluppo dei fibromi penduli.

Virus del papilloma umano

La biopsia ha rilevato il papilloma virus umano (HPV) nel 71% di tutte le escrescenze cutanee, il che rende questo virus un possibile fattore che contribuisce a questa anomalia.

Sindrome metabolica

Altri studi mostrano la connessione tra la sindrome metabolica e le escrescenze cutanee. La sindrome metabolica è una condizione che causa una vasta gamma di sintomi, tra cui l’aumento della pressione sanguigna, la glicemia alta e il colesterolo, livelli anormali di trigliceridi e grasso corporeo in eccesso intorno alla zona della vita. La sindrome metabolica aumenta significativamente il rischio di sviluppare il diabete o le malattie cardiovascolari.

Sindrome dell’ovaio policistico

Alcuni studi hanno collegato la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) con l’insulino-resistenza e le escrescenze cutanee. La PCOS è un disturbo endocrino (ormonale) che si sviluppa quando il corpo di una donna produce livelli anormalmente elevati di testosterone, (colpisce 1 donna su 10 in tutto il mondo) e può essere causata dalla resistenza all’insulina. La PCOS è accompagnata da alcuni problemi sulla pelle, come l’acne e i fibromi penduli.

Le escrescenze cutanee sono pericolose?

Tali etichette cutanee per definizione non sono cancerose e non causano alcun danno alla salute.

Tuttavia, ci sono due cose che bisogna sapere: