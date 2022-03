Fedez in lacrime annuncia su Instagram di essere malato

Fedez, il noto rapper, ha annunciato tramite un video pubblicato su Instagram di essere malato, in meno di mezz’ora sono state tante le reazioni d’affetto da parte dei fan ma anche gli spiacevoli insulti. Diversi VIP hanno scritto messaggi di sostegno a Federico Leonardo Lucia, questo il suo nome, tra cui Emma Marrone.

Fedez e l’annuncio della malattia tramite Instagram, diverse le reazioni

Fedez oggi si sveste dalla sua veste di rapper con questo pseudonimo per presentarsi come Federico Leonardo Lucia, il suo vero nome.

Sì, perché la malattia toglie ogni infrastruttura lasciando scoperti e vulnerabili.

Federico Leonardo Lucia ha deciso con coraggio di mostrare in lacrime il dolore per la sua malattia che al momento ha ritenuto opportuno non rivelare, non ne ha la forza, piuttosto ha scelto di stringersi al calore familiare.

Queste le parole del video: “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, il che comporta un percorso importante che dovrò fare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli. Ma che mi sento di raccontare in futuro perché quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto”

“Se questo mio racconto riesce a dare confronto anche solo a una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me con la mia famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, cosa che non si riesce a dare. In questi anni è come se avessi avuto una specie di album dei ricordi condiviso“.

Un lungo video “per esorcizzare “nella speranza che possa far bene anche a me“, ammette il rapper. “E solo ora mi rendo conto dell’importanza di aver strappato un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile“, ha continuato Fedez.

“Non sono abbastanza lucido per andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. Ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, la mia famiglia, i miei amici. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi il più presto possibile.”

Non è la notorietà a rendere immuni dalle patologie, non sono i soldi a rendere onnipotenti e distaccati dalla sofferenza, né intoccabili.

