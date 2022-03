Fedez è stato operato, si tratta di demielinizzazione? Cos’è?

Nei giorni scorsi abbiamo assistito alle lacrime di Fedez nel suo video Instagram in cui annunciava di avere una malattia e di volersi stringere alla sua famiglia. Non ha rivelato di cosa si trattasse ma un’ipotesi nasce da una dichiarazione del 2019: forse si tratta di sclerosi multipla. Ieri operato al San Raffaele di Milano.

Fedez e l’ipotesi di demielinizzazione, di cosa si tratta?

Federico Leonardo Lucia, questo il vero nome del noto rapper Fedez, ieri è stato operato al San Raffaele di Milano dove resterà ricoverato per la fase post-operatoria e verrà sottoposto ad ulteriori esami di approfondimento.

Nel 2019 avrebbe rivelato in un’intervista di essere affetto da demielinizzazione (termine utilizzato per descrivere la perdita della guaina mielinica nel SNC che comporta disfunzione neurologica).

La demielinizzazione può essere alla base di diverse condizioni patologiche tra cui la sclerosi multipla. Una malattia con un decorso imprevedibile, sono le nostre stesse difese immunitarie ad ‘attaccare’ la mielina, componente essenziale del sistema nervoso centrale.

Parliamo – per questo motivo – di una patologia autoimmune.

La demielinizzazione va ad inficiare diverse aree cerebrali e differenti funzioni nel tempo quali quelle motorie, l’equilibrio, la sensibilità, la vista, l’udito e – in minore misura – le capacità intellettive (anche se si osserva una compromissione della memoria e dell’umore).

“Devo stare sotto controllo perché è una sindrome radiologicamente verificata – aveva spiegato, ospite alla trasmissione ‘La Confessione sul Nove’. La demielinizzazione è quella che avviene quando hai la sclerosi multipla. Questa cosa può essere, come no, che si tramuti in sclerosi.”

“Ad oggi, se dovesse accedermi questa cosa, e significa che, in base a dove ti si accendono queste cicatrici, puoi perdere il dono della parola o l’uso della gamba, per dire, insomma, se dovesse succedermi una cosa del genere io ad oggi per cosa ho combattuto? Mi sono reso conto che sono stato dietro a un sacco di ca***te, a un sacco di persone che probabilmente non se lo meritavano” aveva detto in quella puntata.

Non possiamo avere la certezza che Fedez in quel video postato giorni fa su Instagram si sia riferito proprio alla Sclerosi Multipla, tuttavia ci sono molti indizi che lo fanno pensare (ma speriamo di sbagliarci).

Se volete restare aggiornati, seguiteci su Facebook cliccando qui.

LEGGI ANCHE: Il figlio di Alain Delon: “Mio padre ha scelto l’eutanasia”