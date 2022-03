Esofago di Barrett, cos’è e trattamento

L’esofago di Barrett è una complicanza della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE). Nell’esofago di Barrett, il tessuto normale che riveste l’esofago – il tubo che trasporta il cibo dalla bocca allo stomaco – si trasforma in un tessuto che assomiglia al rivestimento dell’intestino. Circa il 10% delle persone con i sintomi cronici di MRGE sviluppa l’esofago di Barrett.

L’esofago di Barrett non ha sintomi specifici, sebbene i pazienti con possano avere sintomi correlati al MRGE. Tuttavia, aumenta il rischio di sviluppare l’adenocarcinoma esofageo, un tumore dell’esofago grave e potenzialmente fatale.

Sebbene il rischio di questo tumore sia più alto nelle persone con l’esofago di Barrett, la malattia è rara. Meno dell’1% delle persone con l’esofago di Barrett sviluppa questo particolare tumore. Tuttavia, se è stato diagnosticato l’esofago di Barrett, è importante sottoporsi a esami di routine dell’esofago. Così il medico potrà scoprire cellule precancerose e cellule tumorali in anticipo, prima che si diffondano e quando la malattia è più facile da trattare.

Che cos’è la MRGE e in che modo si riferisce all’esofago di Barrett?

Le persone con la MRGE possono manifestare sintomi come bruciore di stomaco, acidità, sensazione di bruciore nella parte posteriore della gola, tosse cronica, laringite e nausea.

Quando ingeriamo cibo o liquido, questo passa automaticamente attraverso l’esofago, che è un tubo cavo che va dalla gola allo stomaco. Lo sfintere esofageo inferiore, un anello di muscolo all’estremità dell’esofago dove si unisce allo stomaco, evita che il contenuto dello stomaco risalga nello stomaco.

Lo stomaco, infatti, produce acido per digerire il cibo ma è anche protetto dall’acido che produce. Con la MRGE, il contenuto dello stomaco scorre all’indietro nell’esofago e così si ha il cosiddetto reflusso.

La maggior parte delle persone con il reflusso acido non sviluppa l’esofago di Barrett. Ma nei pazienti con reflusso acido frequente, le cellule normali nell’esofago possono eventualmente essere sostituite da cellule che sono simili a quelle dell’intestino.

La MRGE causa sempre l’esofago di Barrett?

No. Non tutti coloro che soffrono di MRGE sviluppano l’esofago di Barrett. E non tutti con l’esofago di Barrett soffrono di MRGE. Ma la MRGE a lungo termine è il principale fattore di rischio.

Chiunque può sviluppare l’esofago di Barrett ma i maschi bianchi che hanno avuto la MRGE a lungo termine sono più propensi di altri a svilupparlo. Altri fattori di rischio includono l’insorgenza della MRGE in età più giovane e una storia di fumo in corso o passata.

Si può trattare l’esofago di Barrett?

Uno degli obiettivi principali del trattamento è prevenire o rallentare lo sviluppo dell’esofago di Barrett trattando e controllando il reflusso acido. Questo avviene con cambiamenti nello stile di vita e con farmaci. I cambiamenti nello stile di vita includono l’adozione di misure come:

Modifiche all’alimentazione: cibi grassi, cioccolato, caffeina, cibi piccanti e menta possono aggravere il reflusso;

Evitare alcol, bevande contenenti caffeina e tabacco;

Perdere peso. Essere in sovrappeso aumenta il rischio di reflusso.

Andare a letto solo 3 ore dopo aver mangiato.

Il medico può anche prescrivere dei farmaci come questi:

Inibitori della pompa protonica che riducono la produzione di acido gastrico;

Antiacidi per neutralizzare l’acido dello stomaco;

H2 bloccanti che riducono il rischio di acido gastrico;

Farmaci che accelerano il movimento di cibo dallo stomaco all’intestino.

