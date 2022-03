Cosa fare se una persona accanto a noi perde conoscenza?

Ecco come aiutare una persona che perde conoscenza vicino a noi.

Se hai mai visto una persona perdere improvvisamente coscienza e cadere a terra, allora sai quanto sia spaventoso. Vorresti aiutarla ma non sapresti cosa fare? Leggi questo post.

Cos’è la perdita di coscienza?

Chiunque può svenire, ovvero perdere conoscenza per un breve periodo a causa di un disturbo temporaneo del flusso sanguigno cerebrale). In questo stato, una persona non risponde ai suoni o all’agitazione e sembra essere addormentato. Questa condizione può durare diversi secondi o più.

Cause della perdita di coscienza

La perdita di coscienza può essere causata da un colpo alla testa durante una caduta o da un altro tipo incidente. Ci sono anche altri motivi:

improvviso calo di zucchero nel sangue;

bassa pressione sanguigna;

problemi di cuore;

attacco epilettico, ictus o attacco ischemico transitorio;

disidratazione;

intossicazione da alcol;

overdose di droga;

perdita di sangue significativa.

È necessario conoscere i segni che precedono la perdita di coscienza al fine di reagire correttamente e tempestivamente. Questi comprendono improvvisi problemi alla parola, incapacità di rispondere, battito cardiaco accelerato e vertigini.

Primo soccorso

Se sei vicino a una persona che ha perso conoscenza, allora puoi aiutarla nei primi minuti, finché la persona non riprende conoscenza. Cosa devi fare

Controllare la respirazione e il polso;

Se c’è respirazione e polso, ma non vomito, poggiare delicatamente la persona sulla schiena a terra e sollevare le gambe sopra il livello cardiaco. Tuttavia, se sospetti un ictus, i piedi non devono essere sollevati;

In caso di vomito, girare la testa della persona di lato.

Cospargere o lavare il viso della persona con acqua fredda.

Assicurarsi che la persona riceva abbastanza ossigeno. Allentare la cintura, il colletto o qualsiasi tipo di indumento aderente. Aprire la finestra.

Quando la persona riprende conoscenza, lentamente va messa a sedere e si può preparare un tè caldo.