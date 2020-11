Era dipendente dalle droghe, 27enne oggi è un’altra persona (FOTO)

Una madre di due figli ha condiviso l’immagine del suo cambiamento mentre si sta riprendendo dalla sua dipendenza dall’eroina e dal crack.

Demi-Nicole Dunlop, 27 anni, ha assunto farmaci di classe A per due anni e il suo corpo ne ha risentito. Oggi la studentessa di Fochabers, vicino a Elgin, in Scozia, sta avendo una nuova vita dopo avere ricevuto cure specialistiche. Ha condiviso sui social media le foto del suo nuovo look per mostrare quanto è arrivata lontano nel tentativo di dare speranza ad altri tossicodipendenti. Ne dà notizia il Daily Mail.

La ragazza ha raccontato: «Da quattro mesi sono libera da cocaina, crack ed eroina, dopo essere stato un tossicodipendente per due anni, ogni singolo giorno».

E ancora: «Mi ci è voluto molto tempo per sentirmi degna, ho fatto bene e mi sento orgogliosa di quanto lontano ho fatto – ha scritto la 27enne su Facebook – Ma questo è solo grazie all’incredibile supporto di tutti voi, ve ne sarò per sempre grata. Il ragionamento che mi ha portato a condividere queste foto di prima, durante e dopo la dipendenza è che la gente deve sapere. Se stai leggendo questo e sei a metà della dipendenza e senti che non uscirai mai da quell’oscuro, spaventoso, nero, orribile ciclo quotidiano di dipendenza, invece puoi. Per favore, per favore credimi. Avevo una dipendenza e pensavo che non ci sarebbe mai stata una luce alla fine del tunnel ma l’ho trovata».

«Non è stato facile – ha proseguito – non è stata come una passeggiata nel parco e sicuramente è stata tutt’altro che piacevole. Ma per favore sentiti rassicurato da me, che puoi e ti libererai da quell’oscuro buco nero della dipendenza. Conosco quella sensazione di pensare che sia impossibile, ne sono un esempio possibile».

