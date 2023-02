Se hai queste macchie rosse sulla pelle potresti avere l’eczema: i sintomi da non sottovalutare

L’eczema, anche noto come dermatite atopica, è una malattia infiammatoria della pelle che provoca prurito, arrossamento, secchezza e talvolta formazione di vesciche. È una patologia molto comune, che colpisce circa il 15-20% dei bambini e il 1-3% degli adulti in tutto il mondo.

La causa esatta dell’eczema non è nota, ma si ritiene che una combinazione di fattori genetici, ambientali e immunologici ne sia responsabile. Alcuni fattori scatenanti dell’eczema possono includere l’esposizione a sostanze irritanti come sapone, detersivi, polline, acari della polvere, pelo di animali domestici, stress, sudore e cambiamenti climatici.

L’eczema non è contagioso e non esiste una cura definitiva per questa patologia, ma i sintomi possono essere controllati attraverso una serie di misure preventive e di trattamento, come l’uso di creme idratanti, farmaci topici o orali e l’evitare di graffiare o strofinare la pelle interessata.

Sei su Telegram? Segui le notizie di SaluteLab.it sul nostro canale! Iscriviti, cliccando qui!

La causa esatta dell’eczema non è ancora del tutto compresa, ma si crede che sia il risultato di una combinazione di fattori genetici, ambientali e immunologici.

Alcuni fattori che possono contribuire all’eczema sono:

Storia familiare : se uno o entrambi i genitori hanno o hanno avuto l’eczema, c’è una maggiore probabilità che il figlio sviluppi la stessa condizione.

: se uno o entrambi i genitori hanno o hanno avuto l’eczema, c’è una maggiore probabilità che il figlio sviluppi la stessa condizione. Disfunzioni del sistema immunitario : l’eczema può essere il risultato di un sistema immunitario iperattivo che causa infiammazioni sulla pelle.

: l’eczema può essere il risultato di un sistema immunitario iperattivo che causa infiammazioni sulla pelle. Allergie : l’eczema può essere associato ad allergie, come l’allergia al polline, alle muffe, agli acari della polvere, agli animali domestici e ad alcuni alimenti.

: l’eczema può essere associato ad allergie, come l’allergia al polline, alle muffe, agli acari della polvere, agli animali domestici e ad alcuni alimenti. E sposizione a sostanze irritanti : prodotti per la pulizia, profumi, detersivi, prodotti per la cura della pelle e alcuni tessuti possono causare irritazione e peggiorare i sintomi dell’eczema.

: prodotti per la pulizia, profumi, detersivi, prodotti per la cura della pelle e alcuni tessuti possono causare irritazione e peggiorare i sintomi dell’eczema. Stress : lo stress e le emozioni forti possono influire sulla funzione immunitaria e peggiorare l’eczema.

: lo stress e le emozioni forti possono influire sulla funzione immunitaria e peggiorare l’eczema. Clima : il clima secco e freddo può aumentare il rischio di sviluppare l’eczema.

: il clima secco e freddo può aumentare il rischio di sviluppare l’eczema. Batteri sulla pelle: alcune persone con eczema hanno un maggior numero di batteri sulla pelle, che possono peggiorare la condizione.

Non tutti questi fattori causano l’eczema in tutte le persone affette, ma possono contribuire allo sviluppo o alla peggioramento della malattia.

Quali sono i rimedi per l’eczema?

Anche se non esiste una cura definitiva per l’eczema, ci sono molti rimedi che possono aiutare a ridurre i sintomi della condizione. Ecco alcuni consigli:

Idratazione della pelle : mantenere la pelle idratata è importante per prevenire la secchezza e ridurre il prurito. Si consiglia di utilizzare una crema idratante senza profumo e senza alcool, di preferenza dopo il bagno o la doccia.

: mantenere la pelle idratata è importante per prevenire la secchezza e ridurre il prurito. Si consiglia di utilizzare una crema idratante senza profumo e senza alcool, di preferenza dopo il bagno o la doccia. Evitare le sostanze irritanti : le persone con eczema dovrebbero evitare il contatto con sostanze irritanti come detersivi, prodotti per la pulizia della casa e per la cura della pelle, profumi e alcune fibre tessili.

: le persone con eczema dovrebbero evitare il contatto con sostanze irritanti come detersivi, prodotti per la pulizia della casa e per la cura della pelle, profumi e alcune fibre tessili. Farmaci topici : i farmaci topici, come i corticosteroidi e le creme a base di calcineurina, possono ridurre l’infiammazione e il prurito.

: i farmaci topici, come i corticosteroidi e le creme a base di calcineurina, possono ridurre l’infiammazione e il prurito. Farmaci orali : i farmaci orali, come gli antistaminici e gli antibiotici, possono aiutare a ridurre il prurito e prevenire l’infezione.

: i farmaci orali, come gli antistaminici e gli antibiotici, possono aiutare a ridurre il prurito e prevenire l’infezione. T erapia della luce : la terapia della luce, chiamata anche fototerapia, utilizza la luce ultravioletta per ridurre l’infiammazione e il prurito.

: la terapia della luce, chiamata anche fototerapia, utilizza la luce ultravioletta per ridurre l’infiammazione e il prurito. Evitare di graffiare la pelle : grattarsi la pelle può peggiorare i sintomi dell’eczema e causare infezioni.

: grattarsi la pelle può peggiorare i sintomi dell’eczema e causare infezioni. Ridurre lo stress: lo stress può peggiorare i sintomi dell’eczema, quindi si consiglia di praticare tecniche di rilassamento, come lo yoga o la meditazione.

In caso di eczema grave o resistente al trattamento, è possibile consultare un dermatologo per valutare la terapia più adeguata.

LEGGI ANCHE: Gonfiore addominale: cosa fare per sgonfiare la pagina?