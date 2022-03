Perché non dovresti mai mangiare la punta dei coni gelato

Cattive notizie: la punta di cioccolato dei coni gelato, considerata da molti come la parte migliore, sarebbe dannosa per la salute.

Secondo il chimico Bert Weckhuysen dell’Università di Utrecht, questo piccolo pezzo di cialda contiene una grande quantità di grasso saturo. Esistono due tipi di acidi grassi: acidi grassi saturi e insaturi. A livello molecolare, le prime sembrano catene completamente diritte. Inoltre, sono solidi a temperatura ambiente, come il burro. Se consumati in grandi quantità, questi grassi saturi fanno male alla salute. In particolare, causano problemi cardiovascolari e possono aumentare il livello di colesterolo cattivo nel sangue. Al contrario, gli acidi grassi insaturi, che sono considerati grassi ‘buoni’, sono costituiti da catene che formano gomiti.

Questi grassi hanno quindi un punto di fusione abbastanza basso e sono liquidi a temperatura ambiente, come l’olio d’oliva. I grassi insaturi possono essere convertiti in grassi solidi attraverso l’idrogenazione. I loro doppi legami vengono poi trasformati in singoli legami. Ma questa tecnica ha un inconveniente: trasforma gli acidi grassi insaturi in acidi grassi saturi.

Questo ci porta alla punta della cialda dei coni gelato. Questa tecnica viene spesso utilizzata nella produzione di cioccolato per cambiare il suo punto di fusione, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti. I produttori di gelato si trovano di fronte a un dilemma: non vogliono che questo cioccolato si sciolga troppo velocemente, o che rimanga totalmente solido. Per fare questo, aggiungono una quantità significativa di grassi saturi… Tanto che questa piccola punta della cialda che spesso è di cioccolato contiene molto più della palla di gelato nella parte superiore del cono.

LEGGI ANCHE: Reflusso acido, 6 sintomi da conoscere.